德銀去年度終扭虧 主席交棒

德銀去年才扭轉自2014年以來連年虧損的局面，Paul Achleitner終於離任交捧，Alexander Wynaendts將在行政總裁Christian Sewing交代業務策略更新及新的願景後，正式接掌德銀帥印。在Paul Achleitner見證下，德銀的行政總裁已經三度轉人，德銀股價大跌超過一半，並且於去年度最終扭虧。

瑞銀擬委大摩前總裁任主席

至於瑞銀方面，該行正討論委任摩根士丹利前總裁Colm Kelleher（科姆凱勒）接任主席職務，接替將會離任的Axel Weber。科姆凱勒於2019年中自摩根士丹利退休，並且繼續出任高級顧問，他曾經歷2008年金融海嘯，並時任摩根士丹利首席財務官，熟悉危機管理。