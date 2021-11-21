市監局反壟斷 騰訊阿里百度等被罰

涉案企業分別罰50萬元人幣

市監局公布的個案，包括8宗與阿里巴巴（9988），以及淘寶、餓了麼和阿里健康（0241）等系內企業相關的個案，例如阿里巴巴收購高德軟件、魅族科技、高鑫零售（6808）股權案，也有1宗同時涉及騰訊（0700）。

此外，是次公布的個案有12宗與騰訊相關，3宗與百度（9888）相關、1宗分別與京東（9618）和滴滴（美：DIDI）相關。另有個案和蘇寧易購有關。

案件均應申報而未申報交易

市監局表示，隨着反壟斷執法的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，主動梳理和報告以前未依法申報違法實施的經營者集中，並積極配合調查。本次公布的案件均為過去應當申報而未申報的交易，案件數量多、涉及企業廣泛、交易時間跨度較長。

市監局又稱，處理案件既能夠保障各類市場主體公平參與競爭，不斷優化公平、透明、可預期的競爭環境，能夠有效督促企業提升合規意識和能力，推動企業和行業持續健康發展。