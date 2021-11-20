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經濟
2021年11月20日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
詹培忠父子等4人遭廉署起訴 涉隱瞞亞洲資源秘密「買殼」協議
詹培忠持股涉案期間 已降至披露門檻以下
港交所准不合規WVR雙重上市 元旦生效
李克強：國內經濟現新下行壓力
恒大汽車兩周兩配股 再配售集資27億
京東新奧潤啤網易染藍 藍籌增至64隻 恒大剔出國指 信達生物納入
阿里急挫逾一成 失守140元
安永不足1月辭任壹傳媒臨時清盤人
4銀行審查失職 金管局罰4420萬
內地新能源車滲透率 王傳福：明年底逾35％
瑞士再保險伙拍百度 提供自動駕駛保險產品
幣安美國擬新輪融資籌數億美元
美可靠汽車排名Tesla尾二 凌志膺冠 日系連續兩年佔首三名
Apple Car或2025年提前推出
動視暴雪員工要求CEO下台 SONY微軟加入施壓
長實牽頭火炭工業區申建4700伙住宅 總發展樓面286萬呎 每伙平均逾600呎
話你知：同區星凱．堤岸 前身惠康倉
新地申流浮山額外興建840伙
KENNEDY 38 累收1400票超額10倍
雙溪4房售1.23億呎價5萬 齊創項目新高
CCL樓指錄7個月最大按周升幅
陸振球：人為超低息扭曲了投資行為
周末睇樓好去處
緹山地下連花園戶 鬧市享寧靜
「緹外」最大洋房近1.2萬呎 勢成新樓王
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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詹培忠持股涉案期間 已降至披露門檻以下
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