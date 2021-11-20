雙溪4房售1.23億呎價5萬 齊創項目新高

深灣畔特色戶零議價750萬易手

大型屋苑方面，中原元朗副區域營業經理王勤學稱，向來成交稀疏的流浮山深灣畔，新錄15座地下特色戶易手，實用491方呎3房間隔、另連花園（附車位），原業主放盤叫價750萬元，新近零議價易手，實呎15,275元；原業主2009年6月以161.7萬元購得，帳面賺588.3萬元或3.6倍。另中原分行經理蔡堅武稱，元朗錦田PARK YOHO Sicilia第1B座高層E室，實用449方呎，1房間隔，叫價670萬元，議價後以655萬元成交，減價15萬元或2.2%，實呎14,588元；原業主於2016年8月以494.91萬元一手購入，5年獲利約160.09萬元或32%。

LP6三房3年帳賺14%

此外，將軍澳半新盤日出康城LP6，新錄單位於額印稅SSD鬆綁後易手的成交；美聯高級分區營業經理林振聲表示，LP6第1座高層E室，實用644方呎3房間隔、望海景，吸引外區換樓客承接；單位原叫價1260萬元，議價後調減至1230萬元成交，減幅為30萬元或約2.4%，實呎19,099元；原業主2018年9月以1075.5萬元一手購得，帳面賺154.5萬元或14%。