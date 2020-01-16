KENNEDY 38 累收1400票超額10倍

KENNEDY 38在本月11日起共推出3張價單，涉及148伙，單位折實價618.3萬至996.39萬元，折實實呎25,117至30,818元。

另外，會德豐及信置（0083）等合作、早前以招標形式發售的西南九龍長沙灣維港滙II，突擊推出1號價單涉108伙，最高折扣19%，單位折實價749.97萬元起，整批折實均呎26,658元。

維港滙II實呎2.66萬突擊推108伙

入場單位是3B座3樓D室，實用315方呎1房戶，折實價749.97萬元，折實實呎2.38萬元；售價及呎價最高是2座23樓B室，實用741方呎3房戶，折實價2265.6萬元，折實實呎3.05萬元。

另信置旗下已屆現樓的大埔白石角逸瓏灣8，3B座17樓C室，實用694方呎3房戶，在2019年4月以1081.33萬元售出、實呎15,581元，買家原採用150天成交期付款，及後於同年8月改用360天成交期付款，成交價改為1087.92萬元、實呎15,676元。惟成交紀錄冊最新顯示，買家已取消交易撻訂，料遭沒收樓價10%訂金逾108萬元。

逸瓏灣8撻大訂單位提價兩成重推

發展商將單位第四度加價，單位折實價由約992.08萬元加至約1199.53萬元，折實實呎14,295元加至17,284元，加幅約20.9%，將於下周二（23日）重新開售。

另對有報道指內房恒大（3333）向代理業界提出，代理每成功促銷恒大旗下香港住宅一個單位，恒大就支付之前拖欠類似價錢的兩個單位的佣金，並在新交易達成後的48至72小時內支付該兩個單位的未付佣金，中原集團主席施永青表示，中原並不接受相關提議，而美聯住宅部行政總裁布少明表示基於商業原因，公司暫不作回應。