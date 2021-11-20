4銀行審查失職 金管局罰4420萬

金管局是在條例於2012年4月1日生效後就銀行的制度及管控措施的合規情况下做現場審查，然後再作出跟進調查，當時銀行業界對有關條例了解及掌握較為有限。

金管局調查發現在有關期間管控問題，主要涉及持續監察客戶關係，以及就高風險情况做嚴格客戶盡職審查方面存在缺失。

高風險情况盡職審查存缺失

該局指出，中國信託香港沒採取適當覆核措施，以確保其所取得有關客戶的文件、數據及資料反映現况及仍屬相關，而建行亞洲、工銀亞洲及UBSHK沒及時就某些客戶進行定期覆核。至於在某些洗錢或恐怖分子資金籌集可能出現高度風險的情况，中國信託香港及工銀亞洲沒遵守部分規定，例如沒有確立有關客戶或實益擁有人的財富來源。

此外，該4家銀行均沒遵守要求，設立及維持有效措施以履行條例有關持續客戶盡職審查的責任；其中建行亞洲就須作出審查的交易警示採用的甄選準則過於局限，UBSHK的缺失則包括在抽取到期進行定期覆核的客戶風險狀况方面存在系統錯誤。