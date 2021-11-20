京東新奧潤啤網易染藍 藍籌增至64隻 恒大剔出國指 信達生物納入

明報記者 胡學能

京東在恒指的預計權重將為1.54%，新奧能源為0.81%，潤啤為0.78%，網易為0.67%。以截至10月底，與恒指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理約226億美元計算，預期27.15億港元被動資金流入京東，新奧能源、潤啤、網易亦分別會有近14.28億、逾13.75億、11.81億港元被動資金流入。

27億被動資金料流入京東

潤啤事隔5年後再染藍，該股早前名為華潤創業（華創），業務包括啤酒、零售、食品及飲品等，2015年華創向華潤集團出售非啤酒業務，同年10月23日該股改名為潤啤，由於只剩啤酒業務，當時市值大跌，因此在2016年初被剔出恒指成分股至今。

友邦權重降至7.67% 美團上調至8%

至於現有藍籌股的權重亦有調整，友邦（1299）將由上次季檢調整後的8%，下調至7.67%，但由於近期股價回調令其權重低於7.67%，因此是次季檢料帶來資金流入。而今次季檢後，沒有金融股權重達到8%上限。

美團（3690）則在今次季檢後將上調至8%，與騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）看齊。不過美團股價近月做好，目前已佔恒指權重9.5%，超出原定上限，故今次季檢或反預計有26.44億元被動資金流出。

農夫山泉（9633）一度是染藍熱門，而市場憧憬下，該股本周累計升10.51%，是全周表現最佳的國指成分股。但季檢結果最終沒有把它納入恒指。

農夫山泉大熱倒灶 一周已累升一成

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩表示，有關恒指成分股的季檢結果合理，以潤啤、新奧能源的市值、盈利表現都足以支持它們成為藍籌，農夫山泉未能「染藍」則是意料之外。他認為，潤啤的產品定位可進一步向手工啤等高端產品發展，估值上升空間較農夫山泉為大。至於新奧能源，他認為其下游業務的行業滲透率理想，此外或受惠「以氣代煤」的趨勢。

另外，季檢結果顯示騰盛博藥（2137）、醫脈通（2192）及海倫司（9869）獲納入恒生綜合指數，即未來有機會列入港股通可交易名單。