李克強：國內經濟現新下行壓力

促進投資方面，李克強指在保持政府投入力度、推動重點建設的同時，要用改革的辦法調動社會投資積極性，釋放內需潛力。消費方面則改善營商環境，對各類市場主體一視同仁，帶動更多就業和居民增收，促進消費擴大。

此外，國際貨幣基金組織（IMF）代表團，完成了本年度與內地官員討論經濟發展和政策的訪問。IMF昨日發表聲明指出，支持經濟政策的快速撤回，令消費因疫情防控而反彈放緩，近期拉閘限電，以及房地產去槓桿令相關投資減慢，令中國經濟復蘇趨勢正在放緩。政府針對科技收緊監管政策，雖然改善競爭和數據管理，但增加政策不確定性。

IMF在10月報告中，預期中國今明兩年經濟增長為8%和5.6%，不過目前經濟下行風險在加大，短期風險包括疫情不確定、消費疲弱不振和金融脆弱性高企，長期挑戰則包括生產率增速下降、脫鈎風險增加、勞動力規模下降。

IMF：拉閘限電內房去槓桿令 復蘇放緩

IMF表示，今年中國大幅收緊財政政策，認為政策立場應暫時轉向中性，重點關注加強社會保障和促進綠色投資。IMF認為，目前內地核心CPI通脹率較低，經濟活動疲態顯著，因此當局應該放鬆貨幣政策，增強匯率彈性，以幫助經濟應對不斷變化的外部環境。

為維護金融穩定，IMF認為，中國需要以清晰、協調一致的方式應對風險。除了現在通過加強監管解決企業高槓桿問題、逐步取消對國有企業的隱性擔保外，還應建立市場化的破產處置框架，以維護金融穩定、促進信貸高效重新配置和提高生產率。當局需要採取全面的銀行重組措施，以加強銀行體系並提高銀行業支持經濟復蘇的能力。