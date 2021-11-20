詹培忠父子等4人遭廉署起訴 涉隱瞞亞洲資源秘密「買殼」協議

廉署昨天早上落案起訴3名被告，並於昨午加控商人馬鐘鴻。首案3名被告為公司董事兼時任亞洲資源大股東董事詹培忠（75歲）、商人兼時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業的王蓓麗（65歲）。次案被告為馬鐘鴻（48歲）。王蓓麗准以20萬元現金及人事擔保保釋，另涉非法入境的馬鐘鴻保釋被拒，須繼續還押。

需分析銀行紀錄延至明年2月28日再訊

詹氏父子准各以200萬元保釋

詹培忠及詹劍崙同被控2項串謀欺詐罪，馬鐘鴻被控1項上述罪名，指3人於2013年7月1日至2015年11月15日其間犯案。馬鐘鴻與王蓓麗各被控1項洗黑錢罪，涉款4200萬元。王蓓麗案發時受聘於馬鐘鴻的一家公司。根據案情顯示，詹培忠父子及馬鐘鴻，涉嫌隱瞞或未有披露馬鐘鴻已與詹氏父子達成協議，馬鐘鴻會向詹培忠支付約2.1億元，控制亞洲資源70%至75%股權，並致使亞洲資源董事會批准配股及發行可換股票據，該等票據經行使後更相當於其已發行股本近5.67倍。在公告及公司的通函內，更虛假地顯示並無股東及董事在有關票據交易有重大權益，而毋須在召開股東大會審批時放棄投票，同時致使股東在股東大會內通過有關交易。

控方：兩案有關連申合併 或新增控罪被告

控方在庭上稱需時分析銀行紀錄，並申請押後案件，透露或會新增控罪或被告，認為兩案有關連，擬申請合併案件，詹培忠隨即反對「根本上成件事唔係一齊」。代表詹培忠兩父子的廉署前總調查主任、大律師查錫我要求法庭紀錄在案，稱被告透過他表明反對合併，望申請將案件轉介至設陪審團的高等法院原訟庭審理。溫官稱法庭已將聆訊內容錄音，不會另行記錄在案，合併事宜留待下次處理。

根據廉政公署的新聞稿進一步披露，今次調查，涉及在較早前接獲證監會轉介的貪污投訴後展開，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴4名被告。聯交所及證監會在廉署調查案件期間提供全面協助。控方昨日由高級檢控官邵鈞泰代表出庭，並由廉署人員鄒佩均協助。

明報記者