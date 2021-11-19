經濟

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南區曼赫頓大廈呎價4.5萬創新高

【明報專訊】港島二手豪宅有價有市，南區淺水灣曼赫頓大廈罕現成交；屋苑高層實用面積1999方呎B室、4房連套間隔，外望淺水灣及深水灣一帶海景，資料顯示，上月底連車位以9000萬元易手、實呎45,023元，成交價和呎價料創屋苑新高；買家為LO KI YAN KAREN，與資深投資者莊友堅妻子、維他奶家族成員羅琪茵同名，料為同一人。資料顯示，買家支付382.5萬元稅款，即為樓價4.25%，意味買家以首置身分入市。

新買家料為維他奶家族成員

曼赫頓大廈由田北俊家族旗下萬泰製衣發展，提供40個單位，於1978年入伙；萬泰製衣仍持有大部分單位作長線收租，物業成交疏落，對上一宗成交追溯至2014年7月，實用面積1999方呎高層A室，連雙車位以7818萬元易手，實呎39,110元。

另北部都會區概念，持續帶動元朗二手交投；中原副區域營業經理王勤學指，世宙2座高層A室，實用面積646方呎3房連套房間隔，以1020萬元沽出，創屋苑成交價新高、實呎15,789元；原業主2015年12月以869.4萬元一手買入，現帳面獲利150.6萬元，單位期內升值17%。

世宙三房破頂價1020萬易手

翻查資料，世宙對上一次成交價新高紀錄，於2019年錄得，同屬2座高層實用面積646方呎A室3房戶，當時成交價為1005萬元、實呎15,557元。換言之，是次成交將屋苑成交價紀錄再推高15萬元或約1.5%。

葡萄園洋房2300萬沽呎價1.15萬

事實上，元朗亦不乏二手豪宅成交；美聯助理區域經理雷惠德表示，葡萄園新錄11月首宗二手買賣，為洛菲大道雙號屋，實用面積約1998方呎、另連花園、天台及車房，議價後以2300萬元易手、實呎11,512元；原業主2015年7月以約2150萬元購入，帳面獲利150萬元或約7%。

另外，新施政報告倡議港鐵研究在大埔白石角設站，帶動該區二手交投；中原分行經理許秋偉表示，白石角天賦海灣二期溋玥，新錄12座低層C室易手，實用面積1315方呎，屬4房連雙套間隔，成交價1735萬元、實呎13,194元；原業主2013年以1464萬元購入，其後再斥資約100萬元購車位，持貨8年，是次沽出帳面獲利171萬元或11%。

相關字詞﹕天賦海灣 葡萄園 世宙 曼赫頓大廈

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