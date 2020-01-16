經濟

香港地產

KOKO RESERVE首錄成交 3房呎售2.35萬

【明報專訊】除恒隆地產（0101）九龍灣新盤皓日即將推售外，由會德豐發展的藍田KOKO HILLS系列的KOKO RESERVE，錄得第一宗成交；成交紀錄冊顯示，第1座16樓G室以招標售出，屬實用面積896方呎3房戶，成交價2112萬元、實呎23,571元。

MONACO ONE錄大手客 斥逾2000萬掃兩伙

至於會德豐同系啟德新盤MONACO ONE，昨日以折實均呎25,461元，次輪推售最後150伙。市場消息指，截至晚上10時分暫售出逾140伙，佔昨日可售單位數量逾九成，估計全批單位近沽清。

發展商表示，MONACO ONE昨日開售150伙，當中A組大手客認購時段，開售2小時內售出24伙，其中3房連儲物房單位率先沽清；至少兩組大手客分別以2004.8萬元、及2022.4萬元，各購入1伙2房戶及1房戶。

會德豐上周六以折實均呎24,359元、發價單形式推售MONACO ONE首批341伙，全數沽清、套現逾35.5億元。

另嘉里（0683）和信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸2期揚海，最新售出2A座10樓F室，成交價2054.22萬元，以單位實用面積604方呎計、實呎3.4萬元，為項目11月首宗成交。

萊蒙（3688）及俊和發展的窩打老道128 WATERLOO，新增「置業易1128」付款計劃；買家簽訂臨約及120天內支付樓價10%，並付5%樓價作佔用許可費，可申請提前入住，至1128天、即約3年付清餘額。

本月新盤累錄22宗取消交易個案

雖然本月新盤交投暢旺，但據本報統計，主要新盤本月至今錄約22宗撻訂或取消交易個案，其中長實（1113）洪水橋#LYOS再有買家撻訂，為第1B座2樓L室，實用面積460方呎，原於本月10日以669.4萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約33.4萬元，為項目第4宗撻訂。

另九建（0034）將軍澳海茵莊園2座12樓C12室，實用面積298方呎，較早前以666.6萬元成交，買家撻訂料損失5%訂金涉約33.3萬元，為項目第2宗撻訂。

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