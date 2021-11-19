投資移民台灣 須先交計劃書審批

第二是創業移民，要求申請人具高中以上學歷，另要在台灣政府認可的國際性募資平台，籌資200萬元新台幣（約52萬港元），或同意進駐政府認定之創新創業園區、經濟部直營等。符合以上條件，申請者可申請居留簽證，首次申請居留期間最長為1年，1年後要再符合一項指定條件，如最近一年收入達300萬元新台幣（約77.5萬港元）以上；或僱用全職台籍員工3人以上，才能申請延續居留權，每次延續期不超過2年。當連續居留滿5年，及每年在台灣居住超過183日以上，就可以申請入籍。

專業移民涵蓋多類職業

第三是專業移民，滿足指定條件或職業，如申請人是律師、會計師、技師、建築師，並執業2年或以上；在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨有特殊成就者都可以申請專業移民。

第四是讀書移民，申請人可在台灣完成大學課程，返回原居地（香港）工作2年，之後可經HF169申請在當地居留，申請人要提供在港工作證明、在台保證人資料，當住滿1年或連續居留滿2年且每年在台居住270日以上，可申請在當地定居。另外，又可以「僑外生留台工作評點配額制」進行評點，申請人必須居留台灣至少5年，才可申請定居。

第五是結婚移民，只要與持有台灣身分證的居民註冊結婚、遞交證明文件，就可請得居留權，並在台灣連續住滿指定日數，就可以申請在台灣定居及入籍。

[黃清瑤 海外置業錦囊]