經濟
黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

投資移民台灣 須先交計劃書審批

【明報專訊】若有意移民台灣，方法主要有5種，首先介紹投資移民，投資者需要撰寫投資計劃書，須獲得台灣經濟部審批。申請人需要投資600萬元新台幣（約155萬港元），以開設全新公司，或投資在現有台灣公司上。與此同時，要求企業招聘兩名台灣員工，營運年期必須有3年或以上，並委託合資格會計師核數。最後在台灣連續住滿1年，就可以申請定居許可證。當獲得定居許可證後，必須持續經營業務兩年，才真正獲得定居及居留權。

第二是創業移民，要求申請人具高中以上學歷，另要在台灣政府認可的國際性募資平台，籌資200萬元新台幣（約52萬港元），或同意進駐政府認定之創新創業園區、經濟部直營等。符合以上條件，申請者可申請居留簽證，首次申請居留期間最長為1年，1年後要再符合一項指定條件，如最近一年收入達300萬元新台幣（約77.5萬港元）以上；或僱用全職台籍員工3人以上，才能申請延續居留權，每次延續期不超過2年。當連續居留滿5年，及每年在台灣居住超過183日以上，就可以申請入籍。

專業移民涵蓋多類職業

第三是專業移民，滿足指定條件或職業，如申請人是律師、會計師、技師、建築師，並執業2年或以上；在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨有特殊成就者都可以申請專業移民。

第四是讀書移民，申請人可在台灣完成大學課程，返回原居地（香港）工作2年，之後可經HF169申請在當地居留，申請人要提供在港工作證明、在台保證人資料，當住滿1年或連續居留滿2年且每年在台居住270日以上，可申請在當地定居。另外，又可以「僑外生留台工作評點配額制」進行評點，申請人必須居留台灣至少5年，才可申請定居。

第五是結婚移民，只要與持有台灣身分證的居民註冊結婚、遞交證明文件，就可請得居留權，並在台灣連續住滿指定日數，就可以申請在台灣定居及入籍。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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