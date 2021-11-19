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台灣推辣招稅 二手供應減樓價反飈

【明報專訊】新冠病毒疫情影響下，台灣實施完全封關，不過根據台灣行政院主計總處的數據顯示，今年第二季，台灣國民生產總值（GDP）初步估計為按年增長7.43%，今年上半年按年增長8.34%。除了經濟增長強勁，由於當地早前推出恍似香港短期物業轉售要付高昂的辣招稅，反令二手供應減少而推高樓價，當中台南巿平均樓價按年升逾一成。

台灣今年GDP增長強勁，台灣行政院主計總處估計，今年第三及第四季GDP按年增長3.31%及4.01%，全年估計增長5.88%。同時，當地樓價錄得過去15年以來最強勁升幅，今年第二季，全台灣樓價按年升6.67%，當中台南市升幅最大，按年升10.79%，其次是台中市升9.27%。至於新北市、台北市及高雄市等升4.8%至7.68%不等。

台南樓價次季按年升逾一成 全台升幅最大

另外，過去一年當地物業交投活躍，第二季數據顯示，當地建物所有權買賣移轉登記棟數為94,314棟，按季升16.68%，按年升2.8%。不過，第二季住宅類建造執照為37,174宅，按季錄得跌幅，由於第二季台灣疫情嚴峻，因此二手物業活躍度高於一手物業市場。

導致樓市升溫主要原因是當地政府於今年7月1日提出新措施，購買物業兩年內轉售物業，將會徵收45%增值稅，第二年至第五年內，將徵收35%；針對海外買家，第五年至第七年要徵收35%增值稅，猶如香港的辣招，以致二手物業市場供應緊張；一手物業受疫情影響工人開工影響，上半年台灣樓市反錄得強勁升幅。

台北一呎樓價超越當地半個月人工

對台灣人而言，當地樓市難以負擔，根據台灣行政院主計總處數據顯示，工業及服務業受僱員工每月總薪金為4.29萬元新台幣（約1.2萬港元），薪酬增長率按年升1.9%。根據台灣信義房屋數據顯示，台北市中正區平均樓價每坪約85.1萬元新台幣，即每方呎6792港元，若以800方呎物業計算，即售價為543萬港元，每方呎價格已超越當地工人每月收入的一半。

除了台北市，現時台灣其他城市樓價對港人來說仍不算昂貴，如台中市東區每方呎價格約2139港元，以1000方呎物業計算，不足220萬港元。如果年輕人要繼續打拼及工作，首選居於台北市，當中台北市萬華區較廉宜，每方呎價格約4222港元；至於台北市中正區最貴。

環球樓市 明報記者 黃清瑤

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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