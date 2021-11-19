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2021年11月19日星期五
湯文亮 敢說反話
投資策略
阿里季績遜預期 下調收入指引 料中國消費續疲軟 ADR較港跌10%
阿里雲收入首破200億 經營虧損大減逾六成
中概股績差 累恒指挫逾300點
京東季績勝預期 美股早段升逾2%
匯控CEO︰沒計劃訪港 不希望危及中港通關
微博通過上市聆訊擬集資78億
恒大沽清恒騰再套現21億 內地低調女富商李少宇接手
碧桂園服務配股籌80億 拖跌物管板塊
港拆息兩日升兩成 料涉檢查銀行內房敞口
中通快遞第3季淨利潤跌5%
石藥首9月純利43億人幣 按年升23%
Prada業績重返疫情前 零售收益較2019年升18%
港府發售30億美元及歐元綠債
莎莎郭少明：冀下半年止蝕 中期虧損收窄至1.82億 對通關仍審慎
置地：金融機構律師行有回流中環趨勢
汽車之家擬斥2億美元回購
輝達上季營收再創新高 股價早段破頂急飈11%
「印度支付寶」One97 掛牌跌停 蒸發390億市值
日本破紀錄擲3.8萬億刺激經濟
張兆聰：煙草股逆巿靠穩 思摩爾小注吸
葉創成：領展本港零售市場逆市增長 可續持有
植耀輝：內地餐飲競爭大 勿撈海底撈
技術取勝：新天能源6元阻力頗大
盧駿匡：PVT可助測巿
大灣區「金融才俊計劃」名額加碼
張兆聰：物流股強勢 氫概念向好
周顯：最多OPM可用的生意
譚新強：《梅艷芳》電影觀後感：香港流行文化能否再起飛？
湯文亮：中美和談如「九二共識」
台灣推辣招稅 二手供應減樓價反飈
投資移民台灣 須先交計劃書審批
恒隆蟄伏6年再開盤 皓日294伙快推 標準戶1層10伙 一房實用320呎起
話你知：藍塘道豪宅累售12伙 最高呎價撲7.4萬
KOKO RESERVE首錄成交 3房呎售2.35萬
流浮山農地1.85億售出 呎價782元
南區曼赫頓大廈呎價4.5萬創新高
信和商場斥3000萬宣傳 料聖誕營業額年升20%
湯文亮：中美和談如「九二共識」
【明報專訊】大家可能會話我用錯題目，應該是會談不是和談，我認為沒有錯，中美是在戰爭中，貿易戰也是戰，如果沒有今次和談，雙方仲準備進入冷戰時代，所以，不能說是會談。
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