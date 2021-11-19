張兆聰：物流股強勢 氫概念向好

恒科指或要再試通道底部

走勢上，恒指保歷加通道維持橫行狀態，暫時較大可能維持區間上落，但今次反彈連頂部也未到便掉頭失守20天線，20天線又轉跌，恒指整體格局呈中性有向下傾向，支持位暫位於25,000點及通道底部。另一個要留意的是恒科指，科技股是領導港股回升的主力，恒科指本周曾升破20周線，是一個重要的轉牛信號，過去多年來，很多次由跌轉升的走勢都是突破此線後便展開，只是昨日又回試此線。若本周最終還是得而復失，假突破便很容易掉頭再向下。至於個股，騰訊（0700）500元關口變成假突破，阿里若失守150元關口，似乎要再試前低位，恒科指或要再試通道底部。

科技股收入放緩 利潤率受壓

基本因素看，除了京東（9618）表現理想，其他科技股業績全都不好，普遍呈收入顯著放緩，利潤率受壓，而客戶增速仍快的股份如嗶哩嗶哩（9626），績後急挫還要低位發可換股債券，似乎有迫切的資金壓力。暫時反而個別軟件股走出較穩定的區間上落，當中以金蝶（0268）比較穩定，每次到了底部均反彈。

內房、物管股再受壓，普遍已逼近前低位。碧桂園服務（6098）停牌涉及配股，市傳以每股53.35元配售1.5億股，消息拖累民企物管股受壓，普遍跌5%至10%不等，國企物管偏強。

內房物管股受壓 普遍逼近前低位

現在的情况是，內房股缺錢，獲准融資也解決不了問題，只能出售資產，物管股股權成了被集中拋售的對象。但當民企物管股紛紛被大股東拋售或融資，誰來接貨就成了問題。設局變成經營穩健的物管股誰都不要，大股東要套要、配股；散戶既要怕配股大跌，又要擔心國企物管股會以殘價吞併，估值與基本因素逐漸脫鈎。反而國企物管現在摩拳擦掌等待着，原本最弱勢的保利物業（6049）也能強勢反彈。

張兆聰

[數據尋寶]