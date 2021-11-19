葉創成：領展本港零售市場逆市增長 可續持有

截至9月底止半年，領展收益及物業收入淨額分別按年增長10.4%及8.8%至57.78億及43.91億元，可分派總額達33.36億元，每基金單位中期分派增長12.7%至1.5959元，優於市場預期，以昨日收市價71.2元計，全年預期息率4.38厘，有一定吸引力。在筆者看來，在過去兩年多以來，本港零售市場面對不少挑戰、目前仍未完全復元，而領展有60%收入來自本港零售物業，要分析領展是次業績，關鍵是看增長到底從何而來，以及能否持續。

超市食品佔租金比例升至22%

在領展香港零售物業中，半年零售收益總額按年增長6.2%至36億元，當中，商舖、街市、熟食檔位及商場營銷租金收入分別增長0.7%至24.57億元、增長2.7%至4.86億元、增長28.9%至1.07億元。筆者日常也會到位於居所及辦公室附近的領展商場及街市消費，現在看來，原來便是每日在商場超市食肆在街坊消費後埋單時說「明天見」的員工、在街市為檔主促銷產品喊得聲嘶力竭的推銷員，以及在商場行人通道湧現的臨時店(POP-UP SHOP)，各方面、一點一滴的努力為領展是次業績帶來增長。

超市進駐領展公屋商場 棄租旺舖

值得注意的是，在今年9月底，領展香港零售物業中，超級市場及食品商戶佔每月租金22%， 佔已出租面積17.5%；而在2019年3月底，該行業僅佔每月租金20.6%，佔已出租面積17.0%。也就是說，隨兩年半以來本港先後經歷社會運動及新冠病毒疫情，經濟及零售市場的確曾受到衝擊，港人到領展商場消費的話，增加到超級市場及食品店購買生活必須品，其他不必要的消費則相對減少，而領展商場面積因此亦增加出租予超級市場及食品店。

市場競爭是激烈的，超級市場增加租用領展商場樓面，相對應的，有可能是退租其他發展商商場樓面。以筆者從少到大生活的沙田為例，近年某超市在筆者童年時居住的公屋商場增設分店後，數個月前已退租鄰近市中心、在疫情前曾24小時營業的旺舖分店，而該被領展棄租的數千方呎舖位，至今未有新租客進駐。

筆者早前訪問一名星級基金經理，閒談間，他感嘆本港過去兩年多以來的確面對不少挑戰，對筆者的寄語是要「把平凡的事情做好」(do the ordinary things extraordinarily well)，筆者過去8個多月也是抱此心態希望寫好本欄，與讀者分享港股實戰心得；而根據筆者作為顧客的親身經驗，領展旗下本港商場及街市近年亦「把平凡的事情做好」、藉着為鄰近公屋及其他居民「連繫好生活」，賺取合理租金，由此向股東派息，因此也很樂意繼續做領展的股東。

[葉創成 創富倉]