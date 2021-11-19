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日本破紀錄擲3.8萬億刺激經濟

【明報專訊】日本「共同網」及《日經新聞》引述消息人士稱，為配合巨額現金發放，日本政府的經濟刺激計劃將包括大約55.7萬億日圓（約3.8萬億港元）的破紀錄開支，以緩解新冠疫情對經濟的影響。若連同一些由私營部門提供的支出，例如向陷入困境的企業提供緊急銀行貸款，整套刺激方案的規模可能達到78.9萬億日圓（約5.4萬億港元）。消息稱，日本政府可能會發行新債，為部分支出提供資金。今次的支出規模，可望超過去年編制的兩個大規模刺激方案。

日本政府或發新債

日本政府的一籃子計劃細節，將於今天（19日）公布。執政自民黨幹事長茂木敏充昨表示，超過30萬億日圓（約2萬億港元）的追加預算，將向市場發出「重大信息」。消息稱，日本政府計劃向年收入低於960萬日圓（約65萬港元）的家庭的18歲或以下兒童，提供10萬日圓（約6814港元）的現金和代用券，預計這項目將耗資大約2萬億日圓（約1362億港元）。另有2萬億日圓將用於為財困的家庭及學生提供援助。受疫情影響的小企，亦可望獲得250萬日圓（約17萬港元）的財政支持。

政府消息人士向路透社稱，支付和補貼將盡快兌現，預期該一籃子計劃對經濟的推動作用，可望在明年1至3月季度開始顯現。環球供應鏈受阻影響出口表現，加上疫情期間消費者及企業支出減少，日本第3季GDP初值，折算成年率收縮3%，是過去8季以來第5次出現負增長。

（綜合報道）

[國際金融]

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