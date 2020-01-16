「印度支付寶」One97 掛牌跌停 蒸發390億市值

One97是印度歷來規模最大IPO，集資額達25億美元（約195億港元），上市估值接近200億美元（約1560億港元）。不過投資者憂慮這家印度移動支付巨頭的盈利前景，質疑估值過高，令上市首日市值蒸發約50億美元（約390億港元）。不過該公司最大股東——持股約28%的螞蟻集團，以及持股約7%的螞蟻集團關聯公司阿里巴巴（9988）依然獲可觀回報。它們早在2015年首次投資Paytm，當時其估值相對較低。

阿里系持股35％

One97成立11年，其Paytm軟件的每月活躍用戶達5000萬。在截至今年3月底止財年，用戶透過Paytm的應用程式向商家支付4萬億印度盧比（約4196億港元），過去兩年增長76%。不過Paytm尚未實現盈利，在印度的市場份額更開始被Alphabet（美：GOOG）旗下的Google及沃爾瑪（美：WMT）旗下的印度電商公司Flipkart等外國競爭對手侵蝕。

麥格理給予One97「跑輸大市」的評級，目標價為1200印度盧比，較招股價低44%。麥格理表示，Paytm的商業模式欠缺焦點和方向，其涉足的業務很多，但經營的範疇跟其他科技巨企分別不大，沒有一些明顯的優勢，例如它沒有所需的牌照去經營貸款業務，而這是金融科技公司最賺錢的生意。

（綜合報道）

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