輝達上季營收再創新高 股價早段破頂急飈11%

【明報專訊】受惠於數據中心及遊戲業務的需求激增，繪圖晶片龍頭輝達（美：NVDA）上季收入再創新高。在截至10月底的2022財年第三財季，輝達收入按年增長50%至71億美元，利潤按年增長84%至24.64億美元，無論收入及利潤均超出分析師的預期。各項業務當中，以數據中心業務收入增長最大。由於愈來愈多雲計算服務供應商及大型企業轉向使用輝達用於人工智能（AI）軟件的圖形處理器，輝達的數據中心銷售額按年增長55%至29億美元。輝達主要的遊戲業務收入亦按年增長42%至32億美元。
隨着愈來愈多科網企業投資於人工智能及元宇宙（Metaverse） ，輝達押注其數據中心業務的增長前景，預期第四財季收入可達74億美元，高於分析師預期。輝達股價昨早段升逾11%，高見327.6美元創新高。今年以來其股價升近1.5倍，早段市值突破8000億美元（約6.24萬億港元）。晶片股早段普遍上漲，費城半導體指數早段升2.1%創新高。
零售企業季績繼續向好，美國連鎖百貨梅西（Macy's）（美：M）第三季收入及盈利勝預期，上調全年盈利預測，股價早段最多升逾兩成，高見37.66美元，創52周高位。美國大型百貨Kohl's（美：KSS） 上季收入按年增長16%，刺激股價早段最多升一成，高見62.36美元。不過網絡設備生產商思科 （美︰CSCO）上季收入比預期少，加上前瞻指引不及預期，股價早段跌逾一成，有份拖累道指早段跌200點。市場對通脹的憂慮，亦令標普500指數及納指早段下滑。
美零售股向好 梅西早段升逾兩成
面對全球供應鏈緊張，汽車製造商生產減少，導致輝達上季的汽車業務收入按季下跌11%，但由於客戶加快發展自動駕駛項目，汽車業務收入仍按年增長8%。不過輝達上季的「挖礦」專用顯卡CMP的銷售額，按季暴跌六成至1.05億美元。輝達預計在第四財季，該產品的銷售將低至微不足道。
輝達打造元宇宙技術基礎設施
輝達表示，為確保生產，已採取額外措施鎖定長期供應協議，並在第三財季向供應商預付16.4億美元。行政總裁黃仁勳表示，對輝達的供應狀况感覺非常良好，尤其是明年下半年以後。除發展傳統業務，輝達亦押注元宇宙領域帶來的潛在收入。輝達目前正打造元宇宙技術的基礎設施架構，推出了Omniverse Enterprise軟件系統，助開發者創建AI虛擬化身（avatars）及3D虛擬世界。黃仁勳稱，元宇宙將產生硬件和軟件銷售，其中一些會在短期內產生。他預期這些收入一半來自硬件銷售，一半來自軟件授權。此外，虛擬化身會帶來訂閱費，而元宇宙的發展將刺激輝達晶片的需求。儘管英、美的監管機構都對輝達收購半導體設計公司Arm表示擔憂，輝達重申將堅持價值400億美元的收購計劃。