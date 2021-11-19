輝達上季營收再創新高 股價早段破頂急飈11%

隨着愈來愈多科網企業投資於人工智能及元宇宙（Metaverse） ，輝達押注其數據中心業務的增長前景，預期第四財季收入可達74億美元，高於分析師預期。輝達股價昨早段升逾11%，高見327.6美元創新高。今年以來其股價升近1.5倍，早段市值突破8000億美元（約6.24萬億港元）。晶片股早段普遍上漲，費城半導體指數早段升2.1%創新高。

零售企業季績繼續向好，美國連鎖百貨梅西（Macy's）（美：M）第三季收入及盈利勝預期，上調全年盈利預測，股價早段最多升逾兩成，高見37.66美元，創52周高位。美國大型百貨Kohl's（美：KSS） 上季收入按年增長16%，刺激股價早段最多升一成，高見62.36美元。不過網絡設備生產商思科 （美︰CSCO）上季收入比預期少，加上前瞻指引不及預期，股價早段跌逾一成，有份拖累道指早段跌200點。市場對通脹的憂慮，亦令標普500指數及納指早段下滑。

美零售股向好 梅西早段升逾兩成

面對全球供應鏈緊張，汽車製造商生產減少，導致輝達上季的汽車業務收入按季下跌11%，但由於客戶加快發展自動駕駛項目，汽車業務收入仍按年增長8%。不過輝達上季的「挖礦」專用顯卡CMP的銷售額，按季暴跌六成至1.05億美元。輝達預計在第四財季，該產品的銷售將低至微不足道。

輝達打造元宇宙技術基礎設施

輝達表示，為確保生產，已採取額外措施鎖定長期供應協議，並在第三財季向供應商預付16.4億美元。行政總裁黃仁勳表示，對輝達的供應狀况感覺非常良好，尤其是明年下半年以後。除發展傳統業務，輝達亦押注元宇宙領域帶來的潛在收入。輝達目前正打造元宇宙技術的基礎設施架構，推出了Omniverse Enterprise軟件系統，助開發者創建AI虛擬化身（avatars）及3D虛擬世界。黃仁勳稱，元宇宙將產生硬件和軟件銷售，其中一些會在短期內產生。他預期這些收入一半來自硬件銷售，一半來自軟件授權。此外，虛擬化身會帶來訂閱費，而元宇宙的發展將刺激輝達晶片的需求。儘管英、美的監管機構都對輝達收購半導體設計公司Arm表示擔憂，輝達重申將堅持價值400億美元的收購計劃。

（綜合報道）

[國際金融]