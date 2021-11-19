經濟

莎莎郭少明：冀下半年止蝕 中期虧損收窄至1.82億 對通關仍審慎

【明報專訊】新冠肺炎疫情下各地通關無期，主打遊客生意的零售品牌業務復蘇受限。本地連鎖藥妝店莎莎國際（0178）昨早公布，截至今年9月底止半年，集團淨虧損錄得約1.82億元，較去年同期2.42億元大幅收窄；每股基本虧損為5.9仙，不派息。集團主席兼行政總裁郭少明昨日表示，下半年業務「只求收支平衡」，並預告期內將繼續縮減港澳兩地最多8間核心區門店。

明報記者 周綺琪

莎莎昨日早段股價曾升至1.82元，惟隨後倒跌，最終收跌1.7%至1.78元。集團上半年營業額達15.97億元，較去年同期12.86億元升24%；毛利則達5.87億元，按年增加四成。

線上業務較去年同期大升65%

按市場劃分，集團香港及澳門等地上半年營業額達10.86億元，同比升26.9%；內地市場按年增23%至1.44億元；集團近年大力發展的線上業務則錄得3.07億元，較去年同期大升65%。至於馬來西亞業務則受防疫管制政策影響，上半年營業額僅錄6020.8萬元，按年急瀉52.2%。

為節省租賃成本，莎莎上半年共減15間店舖，當中香港佔10間。郭少明在中期業績發布會上預告，下半年將再於港澳兩地縮減5至8間門店，主要集中在旅客區，預料屆時租金成本可再減少兩成。他強調，集團在關店同時，亦物色合適地點開新舖，包括上半年在銅鑼灣、旺角等開店。另內地本財年開店目標則由原先100間門市，調整至80間。

削今年度開店目標

郭少明坦言，以往對通關時間一直抱有信心，惟現時已轉趨保守，又指即使兩地通關，本港復蘇速度或較慢，零售市况難即時反彈，故目前集團專注籌備未能通關下的發展策略，例如增加銷售產品類別。他續預料，集團下半年生意額將比上半年為佳，惟「賺錢就未必，只求收窄虧損或收支平衡」，其中對未來12月及明年1月等個別月份營業額信心較大。

至於本地消費券計劃，郭少明透露，集團10月份、即第二期消費券發放後，期內營業額淨增長達12%，同店銷售亦達18%，相信計劃對零售市况有一定推動，其中對實體店刺激更明顯。

相關字詞﹕通關 郭少明 中期業績 莎莎

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