港拆息兩日升兩成 料涉檢查銀行內房敞口

金管局：銀行體系穩健 信貸風險可控

昨日隔夜拆息按日升0.91個基點至0.05196厘；1星期拆息升1.26個基點至0.05899厘；3個月拆息升0.58個基點至0.18875厘；6個月拆息升0.21個基點至0.25393厘；12個月拆息升0.48個基點至0.34982厘。

獨立外匯分析師任曉平認為，近期有指金管局要求香港銀行最遲昨日前要就涉及債務違約風險的內房發展商借款人風險敞口提交報告，他相信在此背景下，銀行會較為緊張，傾向保留多些流動性，或因此而推高拆息。

對於有報道指金管局要求銀行最遲在昨日提交內房敞口報告，金管局發言人昨回覆本報查詢時重申，該局與銀行業界保持定期溝通，但不評論溝通的具體內容或個別個案。金管局發言人續稱，該局一直密切監察銀行業的信貸風險，整體而言，金管局認為香港銀行體系穩健，信貸風險可控。

任曉平又表示，除上述因素外，美國聯儲局縮減買債，預料明年中退出量化寬鬆，市場游資開始不再充裕；港股方面，今年底或有大型新股在港首次公開招股，皆致拆息向上。

上商：1個月拆息年底見0.15厘

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為目前臨近年結，企業籌備出雙糧、花紅，對資金有需求，銀行亦搶存款，加上美匯近期強勢，外匯包括港元，波動亦高，貶值風險亦在利率上反映。他相信至今年底前，港元拆息會繼續上升，預料今年底，1個月拆息會升至0.15厘水平，3個月拆息會升至0.25厘。