碧桂園服務配股籌80億 拖跌物管板塊

擬配售1.5億股 每股作價53.35元

除碧桂園服務之外，近期旭輝永升（1995）、世茂服務（0873）及融創服務（1516）等已先後配股集資或遭股東配售，令物管股全線受壓，雅生活（3319）昨日股價急插近13%，融創服務跌近7%，世茂服務亦跌近一成。

在今次醞釀配售之前，碧桂園服務在去年12月及5月份有先後進行兩輪配售及一輪發債，前後已集資231.72億元，連同今次配售，一年內經股市及債市融資料多達311億元，集團亦頻頻出擊收購，年內更最大宗的收購為全面收購藍光嘉寶（前上市編號：2606）並將之私有化，出資多達72.24億元人民幣，近期亦有向財困的花樣年（1777）旗下彩生活（1778）收購物管項目。

1年內融資多達311億元

事實上，除籌集資金收購外，由於近期資金緊張，不少內房股都透過旗下物管股作融資工具。

當中世茂服務便透過先舊後新配售及發行可換股債券，集資48.2億元，旭輝永升亦透過配售集資13.04億元，至於內房龍頭之一的融創中國（1918），近日則透過配售1.58億股融創服務股份，套現23.31億元，為上市公司提供資金。

另外，雅居樂（3383）則於昨日利用所持有的雅生活股份發行一筆24.18億元5年期可換股債券，認購方可以溢價逾約37%兌換成約8799.12萬股雅生活股份，曲線進行融資。一旦可換股債獲行使，則雅居樂及相關人士在雅生活的持股將由54.32%，下降至48.12%。