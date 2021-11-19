經濟

碧桂園服務配股籌80億 拖跌物管板塊

【明報專訊】碧桂園服務（6098）昨日開市前宣布停牌，待發布配售新股份內幕消息。據外電引述銷售文件報道，碧桂園服務擬配售1.5億股，每股作價53.35元，較停牌前收市價58.95元，折讓9.5%，集資總額逾80億元，主要用於未來收購機會、新業務發展及一般企業用途。

擬配售1.5億股 每股作價53.35元

除碧桂園服務之外，近期旭輝永升（1995）、世茂服務（0873）及融創服務（1516）等已先後配股集資或遭股東配售，令物管股全線受壓，雅生活（3319）昨日股價急插近13%，融創服務跌近7%，世茂服務亦跌近一成。

在今次醞釀配售之前，碧桂園服務在去年12月及5月份有先後進行兩輪配售及一輪發債，前後已集資231.72億元，連同今次配售，一年內經股市及債市融資料多達311億元，集團亦頻頻出擊收購，年內更最大宗的收購為全面收購藍光嘉寶（前上市編號：2606）並將之私有化，出資多達72.24億元人民幣，近期亦有向財困的花樣年（1777）旗下彩生活（1778）收購物管項目。

1年內融資多達311億元

事實上，除籌集資金收購外，由於近期資金緊張，不少內房股都透過旗下物管股作融資工具。

當中世茂服務便透過先舊後新配售及發行可換股債券，集資48.2億元，旭輝永升亦透過配售集資13.04億元，至於內房龍頭之一的融創中國（1918），近日則透過配售1.58億股融創服務股份，套現23.31億元，為上市公司提供資金。

另外，雅居樂（3383）則於昨日利用所持有的雅生活股份發行一筆24.18億元5年期可換股債券，認購方可以溢價逾約37%兌換成約8799.12萬股雅生活股份，曲線進行融資。一旦可換股債獲行使，則雅居樂及相關人士在雅生活的持股將由54.32%，下降至48.12%。

上 / 下一篇新聞

阿里季績遜預期 下調收入指引 料中國消費續疲軟 ADR較港跌10%
阿里季績遜預期 下調收入指引 料中國消費續疲軟 ADR較港跌10%
阿里雲收入首破200億 經營虧損大減逾六成
阿里雲收入首破200億 經營虧損大減逾六成
中概股績差 累恒指挫逾300點
中概股績差 累恒指挫逾300點
京東季績勝預期 美股早段升逾2%
京東季績勝預期 美股早段升逾2%
匯控CEO︰沒計劃訪港 不希望危及中港通關
匯控CEO︰沒計劃訪港 不希望危及中港通關
微博通過上市聆訊擬集資78億
微博通過上市聆訊擬集資78億
恒大沽清恒騰再套現21億 內地低調女富商李少宇接手
恒大沽清恒騰再套現21億 內地低調女富商李少宇接手
港拆息兩日升兩成 料涉檢查銀行內房敞口
港拆息兩日升兩成 料涉檢查銀行內房敞口
中通快遞第3季淨利潤跌5%
中通快遞第3季淨利潤跌5%
石藥首9月純利43億人幣 按年升23%
石藥首9月純利43億人幣 按年升23%
Prada業績重返疫情前 零售收益較2019年升18%
Prada業績重返疫情前 零售收益較2019年升18%
港府發售30億美元及歐元綠債
港府發售30億美元及歐元綠債
莎莎郭少明：冀下半年止蝕 中期虧損收窄至1.82億 對通關仍審慎
莎莎郭少明：冀下半年止蝕 中期虧損收窄至1.82億 對通關仍審慎
置地：金融機構律師行有回流中環趨勢
置地：金融機構律師行有回流中環趨勢
汽車之家擬斥2億美元回購
汽車之家擬斥2億美元回購
輝達上季營收再創新高 股價早段破頂急飈11%
輝達上季營收再創新高 股價早段破頂急飈11%
「印度支付寶」One97 掛牌跌停 蒸發390億市值
「印度支付寶」One97 掛牌跌停 蒸發390億市值
日本破紀錄擲3.8萬億刺激經濟
日本破紀錄擲3.8萬億刺激經濟
張兆聰：煙草股逆巿靠穩 思摩爾小注吸
張兆聰：煙草股逆巿靠穩 思摩爾小注吸
葉創成：領展本港零售市場逆市增長 可續持有
葉創成：領展本港零售市場逆市增長 可續持有
植耀輝：內地餐飲競爭大 勿撈海底撈
植耀輝：內地餐飲競爭大 勿撈海底撈
技術取勝：新天能源6元阻力頗大
技術取勝：新天能源6元阻力頗大
盧駿匡：PVT可助測巿
盧駿匡：PVT可助測巿
大灣區「金融才俊計劃」名額加碼
大灣區「金融才俊計劃」名額加碼
張兆聰：物流股強勢 氫概念向好
張兆聰：物流股強勢 氫概念向好
周顯：最多OPM可用的生意
周顯：最多OPM可用的生意
譚新強：《梅艷芳》電影觀後感：香港流行文化能否再起飛？
譚新強：《梅艷芳》電影觀後感：香港流行文化能否再起飛？
湯文亮：中美和談如「九二共識」
湯文亮：中美和談如「九二共識」
台灣推辣招稅 二手供應減樓價反飈
台灣推辣招稅 二手供應減樓價反飈
投資移民台灣 須先交計劃書審批
投資移民台灣 須先交計劃書審批
恒隆蟄伏6年再開盤 皓日294伙快推 標準戶1層10伙 一房實用320呎起
恒隆蟄伏6年再開盤 皓日294伙快推 標準戶1層10伙 一房實用320呎起
話你知：藍塘道豪宅累售12伙 最高呎價撲7.4萬
話你知：藍塘道豪宅累售12伙 最高呎價撲7.4萬
KOKO RESERVE首錄成交 3房呎售2.35萬
KOKO RESERVE首錄成交 3房呎售2.35萬
流浮山農地1.85億售出 呎價782元
流浮山農地1.85億售出 呎價782元
南區曼赫頓大廈呎價4.5萬創新高
南區曼赫頓大廈呎價4.5萬創新高
信和商場斥3000萬宣傳 料聖誕營業額年升20%
信和商場斥3000萬宣傳 料聖誕營業額年升20%