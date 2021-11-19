恒大沽清恒騰再套現21億 內地低調女富商李少宇接手

明報記者 陳偉燊

恒騰昨日收報2.11元，大升24.85%；恒大則下跌約5.71%。根據公告，恒大在周三（17日）簽訂買賣協議後，先收取20%交易款項，即約4.254億元，並在之後兩個月收取餘下八成、約17.016億元收購交價。

恒大此前已多次減持恒騰，連同7月及11月多次合共減持約19.55%股權，套現43.74億元，連同今次全數出售恒騰股份，在短短4個月內，恒大合共藉沽售恒騰套現約65億元。恒大表示，今次悉售恒騰，將有助改善集團流動問題。恒大多項在港資產成為套現重要選項，此前市場上亦流傳消息指出，恒大部署出售灣仔恒大中心，和生圍地皮、恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）亦或會在出售資產之列（見表）。

恒騰大升25% 新買家即日帳賺13.8億

恒騰網絡則指出，已獲恒大知會已全數出售其股份。以李少宇昨日以每股1.28元接貨計算，昨日帳面已即時獲利約13.8億元。此前與恒大合作參股恒騰的騰訊（0700），則已在4個交易日減持恒騰共3.71%股權，套現近5.54億元，尚保留19.7%持股，暫時仍是恒騰單一大股東。

李少宇作風低調 居港多年

今次接手恒騰的李少宇作風低調，少有在港露面。翻查資料，她在2012年透過注入煤礦資產入主信銘生物，其後曾出任公司執董，惟在2015年辭任後未有再出任董事，現時僅擔任高級顧問。

她在港投資不少細價股，除信銘生物，以及經信銘間接持股有昊天國際，以及私人持有華信金融16.8%權益之外，她亦曾投資賭股博華太平洋（1076）及華夏文化（1566）等股份。另她亦因為在2017年以天價6.2億元購入Mount Nicholson大屋，公眾才在金融、地產圈子稍為掌握她的動向。