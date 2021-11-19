微博通過上市聆訊擬集資78億

上半年度純利倒退近五成

根據初步招股文件，截至今年6月底止，受成本上升及投資錄得估值虧損影響，微博上半年度錄得純利約1.31億美元，按年倒退接近五成。集團至今年6月底止，月活躍用戶為5.66億，據灼識諮詢報告，按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計，微博是中國十大移動應用程序之一，也是中國三大社交媒體平台之一。截至2021年6月30日，微博上有440萬個經認證帳號，例如名人、明星、KOL、企業合作伙伴和媒體機構。

集資將用於持續擴大用戶群

微博表示，今次來港上市集資所得資金，將用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善內容生態系統；研發以提升用戶體驗及變現能力；於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購；以及撥作一般營運資金。

透過擁有3股投票權的B類普通股，截至今年9月底，微博董事長曹國偉控制公司總投票權約70.6%。基於9月底已發行及流通在外的普通股，新浪持有微博44.4%的股份，阿里巴巴則持股約29.6%。

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