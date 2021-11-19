經濟

京東季績勝預期 美股早段升逾2%

【明報專訊】京東集團（9618）收市後公布第三季度業績，集團非公認會計準則（Non-GAAP）下的淨利潤為50.48億元（人民幣‧下同），按年跌逾9%，惟仍較市場預預期佳。京東績前收報323元，跌3.58%；京東美股（美：JD）早段報85.42美元，升逾2.2%。

業務僅零售錄利潤 按年升18%

按業務劃分收入，京東零售上季貢獻1980.8億元收入，按年增長23%；物流業務按年增長43.3%至257.5億元；新業務按年增長33.3%至57.3億元。另外，經營利潤為25.73億元，按年減少41.3%。當中僅零售錄得利潤，按年升17.9%至79.4億元；物流轉蝕7.27億元，去年同期賺8354.9萬元；新業務虧損擴大72.7%至20.7億元。

截至9月底止12個月，年度活躍用戶數按年增逾億至5.52億。被問到今年「雙11」銷售成績亮眼，加上「二選一」讓許多品牌回歸京東的勢頭能否延續至明年，集團總裁徐雷在業績會上表示，自今年下半年起外圍環境充滿挑戰，包括消費疲軟、上游供應不穩定，不過其用戶以家庭為主，大多有計劃地消費，因此相對上影響較為輕微；至於「二選一」方面，集團強調「以我為主」作為經營策略，會致力滿足消費者需求。

他又提到，相比起10年前，現時用戶消費習慣不限於電子產品，他們對日用百貨商品的需求愈來愈大，集團將加強線上線下融合的購物體驗，包括月前開設京東MALL首家線下門店等。徐雷透露，集團新用戶以45歲或以上及18至25歲為主，前者較遲接觸互聯網，惟消費能力強，而後者的消費力亦較以往認知高。

物流方面，截至今年9月底，集團營運約1300個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉儲總面積超過2300萬平方米。另外，集團亦開啟了華東至倫敦航線，為中國到歐洲之間的首條定班包機航線，進一步升級其國際運輸網絡。

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