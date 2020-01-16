經濟

中概股績差 累恒指挫逾300點

【明報專訊】本周公布業績的中概股，往往令市場失望，周三晚百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）（下稱B站）績差引發其美股股價重挫，連累港股亦下跌，在科指跌近3%之下，恒指昨日一度跌逾400點，收市跌330點，報25,319點。

恒指已連跌兩天，雖然早前做出六連升，但周二的高位衝不破上月底的島形下跌裂口（約25,800點），及後連跌兩日（見圖）。

B站美股早段較港股再跌16%

績差的B站昨日跌10.77%，收報630元，百度跌7.8%至156.4元，雙雙成為表現最差的科指成分股。而阿里健康（0241）跌6.1%，收報9.38元；阿里巴巴（9988）績前亦先跌5.34%，收報156元，雙雙成為表現最差的藍籌股。

B站昨晚仍未止瀉，集團晚上宣布擬發售14億美元的可換股優先票據，B站美股早段大跌，較港股收市跌16%。交銀國際認為，B站的第三季業績表現憂喜參半，遊戲收入較預期差，主要因遊戲延期，預計第四季的遊戲業務仍相對疲軟。

憧憬染藍 農夫山泉網易逆市升

其他科技股亦重挫，汽車之家（2518）績前跌7.7%，收報68.3元；閱文（0772）跌5%至56.65元；平安好醫生（1833）收報33.45元，跌4.6%；眾安（6060）收報27.4元，跌3.4%。重磅科技股如騰訊（0700）、美團（3690）及小米（1810）均跌逾2%。瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）跌逾1%。

憧憬染藍的股份逆市上升，農夫山泉（9633）升0.3%，收報48.4元；網易（9999）收報177.8元，升0.7%；恒指公司將於今天收市後公布季檢結果。

另外，嘉里物流（0636）受追捧，創52周高，收報21.05元，升6.42%。

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