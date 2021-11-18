瑞士寶盛：房策對港樓影響超美加息

料其他央行跟美聯儲收水

「息口低、供應少」屬過去10多年支持本港樓市大漲小回的兩大利好因素，惟現正出現一些變化。Laxminarayan昨日在該行投資研討會上指出，由於美國面對通脹壓力持續，聯儲局明年很大機會將加息，問題只是加息次數而已，「目前市場普遍估計美聯儲明年6月便會開始加息，明年11月則有機會第二次加息」。由於美聯儲是全球最大影響力的央行，他估計其他主要央行亦會或遲或早跟隨收緊貨幣政策。

倘美明年加息1至2次 難衝擊港樓

雖然本港於1983年以來實施聯繫匯率，港元與美元掛鈎，故過去每逢美聯儲加息，本港金管局亦往往會跟隨上調貼現窗基本利率；惟由於本港銀行體系資金充裕，在美聯儲於2015年12月至2019年7月加息周期，聯儲基金利率由0厘加至2.25厘，本港銀行至2018年9月始輕微上調最優惠利率0.125厘，令與之掛鈎的按揭利率亦跟隨上調。Laxminarayan認為，就目前的情况來說，美聯儲明年若只加息1至2次，對本港樓市所帶來的負面影響不大，除非加息速度更快及力度更大，才會另作別論。

本港農地多達49平方公里 改劃住宅影響大

不過，本港住宅過去10多年來供應不足推升樓價的情况，未來卻有機會扭轉。鄧啟志表示：「中央政府已講得好清楚，希望本港解決房屋問題，我覺得唯一解決的方法便是增加供應，而增加供應最有效的方法，是讓新界農地大規模轉換作住宅發展用途。」

根據規劃署數據，本港去年共有約49平方公里農地，另有約79平方公里土地已用作住宅發展用途。鄧啟志分析，雖然本港農地分佈比較分散，不少農地附近亦缺乏基建，增加發展難度，但只要其中五分之一日後成功改變用途來發展住宅，已可扭轉近年住宅供不應求的局面。

中央屢提港房屋問題 長遠供應勢增

鄧啟志表示，瑞士寶盛私人銀行在9月時的確對農地大規模轉換並且推冧樓價有所憂慮，故此看淡本港地產股。事實上，該行的亞太區研究部主管Mark Matthews於9月16日在本欄分析：「假如港府將大量新界農地改劃為住宅用地，市場將出現不同景况。」

由於中央領導人近月已多次表示港府要解決房屋問題，故Matthews估計，明年7月回歸25年後，不論是由誰出任特首，可能便會有新的土地及房屋政策出台，樓價屆時料轉趨平穩，甚至輕微下跌。至於本港地產股，由於面對上述政策風險，加上疫情對業務影響持續，他不覺得該板塊短期會有好表現。

上述報道見報後，本港地產股於跟着一個多星期曾顯著受壓，過去一個多月收復不少失地，惟仍然悉數錄得跌幅（見圖）；本港樓價近月高位反覆，根據差餉物業估價署數據，9月私人住宅售價指數報396.3點，較8月397.9點跌0.4%，並連跌2個月，較7月高位398.2點回落0.48%。

不過，上月施政報告出台在農地轉換方面未有新政策，重點是發展北部都會區，令該行對本港地產股的憂慮紓緩，現對該板塊持「中性」評級，鄧啟志表示：「施政報告公布後，我們其實是鬆一口氣，因為港府並無新政策推行農地轉換，重點闡述的北部都會區供應要等10多年後才出現，並不足以改變市場對短期及中期住宅供應不足的預期（編按：根據《長遠房屋策略》2020周年進度報告，未來10年新增供應43萬伙公私單位，以七三比計，每年平均僅增1.29萬伙私樓）。」

密切關注下屆政府造地方案

特首林鄭月娥現屆任期至明年6月底，市場普遍預期，港府在未來7個多月料不會再有重大房屋政策出台。鄧啟志估計，不論林鄭月娥會否連任，也要密切關注明年7月1日下一屆政府上任後，會否對農地轉換有新的看法，或有其他造地方案，大幅增加未來10年住宅新供應，「要看下一屆政府在房屋政策上有何新的想法、新的政綱，但我們愈看得長遠的話，新增供應可能出現的概率便會愈高，因為中央政府已表明希望本港解決房屋問題」。

未來數月地產股股價料橫行

鄧啟志總結，由於本港住宅市場參與者須觀望房策變化，料未來一、兩季樓價趨於平穩，「雖然樓價上升空間應該不大，但應該亦不會下跌很多」，他亦因此相信本港地產股股價期內亦會區間上落，與9月低位比較，上升空間僅10%至15%，「始終要觀望下一屆政府有何房屋政策，未來幾個月政策不明朗因素持續，不止我們，料其他投資者也是一樣，當本港地產股股價由低位回升10%至15%，便會沽貨，可以低買高賣炒波幅」。

明報記者 葉創成

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