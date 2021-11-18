MegaBox聖誕節人流及消費額料升兩成

文靜芝：出租率95% 個別舖營業額增五成

商場各個類別商舖中，以家品及超市生意額增長最可觀，按年均錄雙位數字升幅。文靜芝稱，疫情下不少市民選擇翻新家居，部分又因在家工作而對家品要求提升，帶動該類消費。另外，該商場內食肆生意額按年亦錄20%至30%增幅。隨着啟德新盤陸續入伙、東九商業區發展漸成熟，MegaBox今年引入室內設計公司、家居佈置用品店及食肆等近20間新商戶，吸納區域客源。文靜芝又稱，由於商場今年年輕客消費增加，將引入更多潮流商舖及食肆，希望除家庭客外，亦可吸納更多年輕客源。

MegaBox今年聖誕節推出哈利波特主題活動，設打卡裝置、主題店及遊戲區。哈利波特大型打卡裝置位於商場L5中庭，設六大打卡位；遊戲區設於L9；至於主題店設於地下中庭。另市民於今日起於商場消費滿1000元或以上即可換領哈利波特精品，送完即止。文靜芝表示，聖誕節裝飾及活動開支較去年上升約一成，希望營造歐洲聖誕節氣氛，刺激市民消費意欲，預期聖誕節期間人均消費可達1700元。