紅山半島洋房近億沽 4個月首錄成交

巴丙頓山2房1740萬沽 3個月首見成交

一手成交紀錄冊顯示，售出單位為紅山半島C區松柏徑110號洋房，昨日以9700萬元招標售出。洋房樓高3層，共有3間套房，實用2773方呎，連花園780方呎、天台1254方呎，地下附連1個車庫，成交實呎34,980元。項目今年錄3宗成交，套現金額逾2.76億元。

此外，入伙約半年、由新地（0016）與新世界（0017）合作發展的西半山巴丙頓山，相隔3個月再錄成交。單位為19樓D室，實用493方呎，屬2房間隔，連開放式廚房，成交價1739.73萬元，實呎35,289元；新買家選用360日付款計劃。

Wetland Seasons Bay 2期4房1862萬破頂

另外，新地天水圍Wetland Seasons Bay第2期，昨日以招標沽出2伙別墅單位，其中別墅RV2 5、6樓A室，實用1141方呎，屬4房套房間隔，昨以1862.3萬元招標售出，實呎16,322元，做價創項目2期新高。另外，別墅RV6 2樓B室，實用773方呎、4房戶，以1170萬元招標沽，實呎15,136元。

同系樓花期約半年的沙田多石街瓏珀山昨日亦連沽2伙，成交紀錄冊顯示，瓏珀山Queen Tower 2 12樓C室，實用1043方呎、3房間隔，以2068.1萬元招標售出，實呎19,828元。同座7樓C室，間隔面積同上，以1956.668萬元招標售出，實呎18,760元。

至於周六首輪開售130伙、新地、恒地（0012）及會德豐地產合作的堅尼地城KENNEDY 38，市場消息稱，項目暫收逾1200票，超額認購約8倍。新地代理副總經理唐錦江表示，其中港島區準買家佔七成，並以堅尼地城及中半山為主；新界區客佔約兩成，以將軍澳區為主；九龍區客則佔一成。唐錦江補充，項目明午截票，周六開售當日將設大手優先認購時段，每組可購2至3伙。他指如當日銷情理想，將有機會加推，加價空間約3%至5%。