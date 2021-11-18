經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：不能主動離開的元宇宙？

【明報專訊】有老友話，未來的世界是元宇宙的，根據各方專家所講，玩元宇宙是沒有危險，如果唔識得玩元宇宙，將會與世界脫節，最後被淘汰，老友咁前衛，嚇了我一跳。

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