經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：買保險公司不同買保險股

【明報專訊】有讀者問我，為何我會認為人壽保險是方興未艾的生意？現時的保險限制於不能通關，中港業務滯銷，而減息令到很多保險產品的回報減少，因而難以出售。

上 / 下一篇新聞