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經濟
2021年11月18日星期四
技術取勝
投資策略
國泰稱收支近平衡 下半年顯著改善 上月載客7.6萬人次 分析：與內地通關料幫助不大
匯豐料需求反彈快 重申「買入」內地三大航企
佳兆業證券：「清倉」與母企財政狀况無關
恒大擬精簡架構 「房車寶」近解散
內房ABS傳解凍 潤地獲批20億
置地「家基金」助年輕人「向上流」 過去1年投放5000萬
B站上季蝕26.7億破紀錄 美跌逾7% 廣告收入研發開支齊倍增
長期投資公允值虧損 百度上季蝕166億
一田優惠日下周三開鑼 料營業額升8%
彭博：中央擬欽點阿里接手紫光業務
中德安聯人壽成外資獨資 內地第二家
Rivian上市5天市值升至1.2萬億 超越股東福特近1倍 成全球第三大車廠
英上月通脹10年高 料12月中加息
「Google宿敵」任反壟斷部門主管
張兆聰：汽車零件股起動 德昌可炒復蘇
技術取勝：敏實升太急或有後抽
劉思明：醫藥生科向好 留意海吉亞
周顯：買保險公司不同買保險股
湯文亮：不能主動離開的元宇宙？
樂悠居本月連錄3宗實呎破2萬大關 買家追落後 屋苑標準分層戶呎價屢創新高
第一城半月15宗成交 較上月同期增2倍
皓畋4房月租6.5萬 回報僅1.4厘
紅山半島洋房近億沽 4個月首錄成交
太興主席禮頓道舖逾億獲洽購
MegaBox聖誕節人流及消費額料升兩成
瑞士寶盛：房策對港樓影響超美加息
新婚夫婦超新樓落成量 利好樓價
技術取勝：敏實升太急或有後抽
【明報專訊】新東方在線宜守6.5元（圖）
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