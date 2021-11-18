「Google宿敵」任反壟斷部門主管

除了坎特，拜登政府近期也任命了著名的反壟斷學者Lina Khan作為聯邦貿易委員會（FTC）主席。她曾撰寫關於亞馬遜爭議的論文，令她聲名鵲起。面對近期天然氣價格飈升，美國總統拜登已致函Lina Khan，呼籲調查能源公司是否涉及不利消費者的行為。雖然零售商業績比預期好，惟通脹預期升溫，刺激市場對聯儲局加快加息的預期。美股三大指數午夜前下滑。

拜登：日內宣布聯儲局主席

美國財長耶倫將美國政府可能面臨債務違約的期限，由12月3日押後至12月15日，讓民主及共和兩黨有多兩周的時間協商提升債限。拜登本周簽署價值1萬億美元基礎設施計劃，為公路信託基金撥款。耶倫預期財政部有能力在下月中向公路信託基金注資1180億美元。

拜登周二表示，預計4天內（20日或以前）將宣布聯儲局主席提名人選。知情人士透露，拜登尚未就提名鮑威爾連任，又或提名聯儲理事布雷納德（Lael Brainard ）接棒作出最終決定。

（綜合報道）

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