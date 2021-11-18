彭博：中央擬欽點阿里接手紫光業務

【明報專訊】被視為內地半導體「國家隊」紫光集團早前遭債權人申請破產，並進入重整階段，彭博昨引述消息指，引入戰略投資者的進程已經進入最後階段，中央政府傾向選擇由阿里巴巴（9988）牽頭的公司作為「白武士」。據報，阿里巴巴有機會以超過500億元人民幣的代價接手紫光集團的營運，交易預計最快12月達成。阿里、紫光、浙江省政府和國務院新聞辦公室未有回應。阿里昨微跌0.24%，收報164.8元。
料最快12月達成交易
據報，由於阿里財力雄厚，預計兩間公司合併之後，在雲計算和半導體業務上有潛在協同效應；加上該公司同時獲得浙江國資背景的資金支持，故中央政府傾向選擇由其接手。消息表示，談判仍在進行，最終交易細節、時間表等都存在變數。
除了阿里以外，傳有7間公司參與競投，入圍戰略投資的公司包括北京智路與建廣資產組成的公司、無錫產業發展集團、北京電子控股等。紫光集團隸屬於中國清華大學，因激進擴張而負債千億元，最終發生債務違約。
集團於數年前曾以220億美元（約1716億港元）成立「長江存儲科技」，意圖在存儲晶片領域上與美國交鋒。
不過內媒則引述紫光集團旗下紫光股份（深：000938）表示，暫未收到集團通知，更指此前便有類似傳言。今年7月，有報道指阿里正考慮併購紫光股份的46.45%股權，售價最多料達77億美元（約600.6億港元）。