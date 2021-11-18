置地「家基金」助年輕人「向上流」 過去1年投放5000萬

助解決住屋困難 研服務伸延至內地

胡玉怡稱，「家基金」在港已推42個項目，當中包括推動長期教育項目幫助年輕人，甚至與夢想成真基金會合作，幫助殘疾及有特殊需要的年輕人參與技能培訓等計劃。基金至今已聯同60家非政府組織合作，超過90%來自香港。在向年輕人提供支援外，基金亦開始和社會服務聯會合作，向有住屋困難的劏房戶提供教育、社交聯繫、職業志向發展、家庭個人健康等支援。期間即使面對疫情，大部分項目均有逾九成達到預期目標，與夢想成真基金的合作則超出預期。

在支援住屋困難戶方面，胡玉怡表示，有別於其他發展商，置地在港業務以收租為主，現階段會先提供旗下Concentric 等場地支持非政府組織運作，並稱「遲些時間會透露大計」，刻下正聯同懂裝修等技能的工程師及設計師着手籌備。「家基金」亦會不時審視，在有需要時額外投放資金，並着手在內地推動支援年輕人項目及社區投資，圍繞集團在內地有經營業務的北京、重慶、南京及上海等地提供支援。

發起租戶及員工配對捐款

除獲置地投放資金支援外，胡玉怡又稱，「家基金」亦鼓勵員工及租戶參與，例如旗下「置樂助人」團隊已提供逾600小時義工服務，期望明年增加服務時數至1000小時，以及獲18%員工支持。另在推動捐款配對計劃方面，員工及公司租戶捐助門檻為100元及5000元，她期望獲最少10%租戶支持，並將資金配對到慈善機構。至於將來會否提供更多減免等激勵措施予支持慈善的租戶，她表示，這有待研究，並會尋求擴大與供應商等不同持份者合作。