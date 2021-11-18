恒大擬精簡架構 「房車寶」近解散

據房車寶手機應用程式（App）顯示，最近更新時間已是本月初，其後已似乎並無更新。值得留意的是，在今年初段恒大頻傳財困時，主席許家印曾在業績會上豪言，有意在今年內將「房車寶」（前身為恒房通）分拆上市，更將房車寶與去年在美上市的「貝殼（BEKE）」相提並論，又計劃將秘密回購在2016年「斬件式」出售的恒大冰泉約49%股權，計劃再次包裝策劃上市。

遭全築控股追債2.38億元人幣

在披露計劃將「房車寶」上市前，恒大已引入了超過163億元的戰略投資者，當中包括主席許家印多名「大DEE會」好友如鄭家純，以及內地創投界名人趙令歡等人，但集團的上市大計最終未竟全功，在龐大的債務壓力底下，集團於中期業績時披露再度將去年才回購的恒大冰泉出售。

此外，恒大亦遭A股建築股全築控股（滬：603030）追債2.38億元人民幣，全築控股公告更披露，與恒大有關的在建工程，公司優先與各在建項目所在地政府溝通，積極開展復工談判。在「保交樓」的政策指導下，大部分項目所在地政府正積極協調在建項目復工，並建立監管帳戶保證資金支付。