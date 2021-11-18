佳兆業證券：「清倉」與母企財政狀况無關

「自主作出的商業決定」

佳兆業證券表示，公司作為證監會持牌機構，接受其嚴格監管，依照《證券及期貨條例》要求，將客戶資金託管於本港持牌銀行的獨立帳戶中以確保客戶資金安全，強調所有客戶資產獨立且安全，日前要求客戶「清倉」的決定，與母公司財務狀况無任何關聯，僅為公司出於經營風險考慮而「自主作出的商業決定」。

佳兆業證券又稱，公司遵守《證券及期貨條例》規定保持足夠的資本及流動資金，並嚴格接受證監會監管，因此在港的證券業務正常經營，不存在任何資金不足問題。公司警告，請勿臆測製造及傳播不實言論，否則將保留法律追究權利。此外，針對所有已提交的證券及現金轉出申請，公司將嚴格按照客戶指示進行對應的轉倉及出金服務。

客戶網上稱美元港元提款需延長處理

佳兆業證券今次突然要求客戶「清倉」，並提出是因為內地擬監管互聯網券商，富途（FUTU）創辦人李華日前就在公司旗下手機應用程式（App）「富途牛牛」內發文，指佳兆業或是因自身業務轉換需要而找藉口，有關方面並無提出有關要求。

此外，日前亦有自稱佳兆業證券客戶在網上表示，收到佳兆業證券的通知，指公司面臨大額提存款，因此美元及港元的提款需要延長處理時間。