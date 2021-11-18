國泰稱收支近平衡 下半年顯著改善 上月載客7.6萬人次 分析：與內地通關料幫助不大

明報記者 陳偉燊、陳麗歡

國泰10月份的乘客運載率降至29.6%，連跌兩個月（見圖），按月跌16.2個百分點，按年則升11.4個百分點。月內載客7.643萬人次，按年增加98.3%，比疫情前即2019年10月的水平跌97.2%。月內共運載逾13.69萬公噸貨物，按年增加19.8%，比疫情爆發前即2019年10月減少25.2%。運載率升4個百分點至82.9%，連升兩個月。

貨運運載率升至82.9% 連升兩個月

林紹波表示，留學生出行需求自10月初迅速回落，國泰較9月份削減約19%客運運力，相對2019年10月的疫情前僅營運約10%客運運力，日均載客亦按月跌約44%至僅2465人次。長途線表現相對遜色，短途尤其是往返菲律賓、印尼及越南的亞洲航班需求殷切。

另外，貨運需求持續增強，他首次披露，國泰在10月份營運963對只載貨客機航班，其中78個航段是由已改裝的「貨運客機」營運，兩者均是新高。月內營運約70%貨運運力，平均貨物運載率增至接近83%，尤以東南亞市場最為出色，主要受消費品和工業零部件出口暢旺帶動。

林紹波展望下半年是傳統貨運旺季，另受惠於澳洲放寬入境限制等因素，國泰因應增加往來澳洲的運力，機位預訂亦有增長，料下半年的業績將較上半年有顯著改善，然而，全年仍錄重大虧損。不過，有消息指，國泰今次因為德國回港機師染疫，百多名機師要接受21天檢疫，已要即時調動其他機師，包括暫時取消休假，但若果要收緊貨機機師的檢疫安排，難免會影響國泰的貨運運力。

料下月受惠聖誕節假 留學生返港

交銀國際航空分析員徐涵博表示，10月已踏入傳統旺季，營運現金達致接近收支平衡與季節因素有關，預計本月營運現金情况與上月表現相若，12月會再因聖誕節假期因素，受惠於歐美留學生客運需求增加，營運現金表現料更突出。他認為，最近貨運機師確診，會令國泰支出增加，但涉及成本相當微小，對營運現金影響不大。他料國泰全年虧損表現與去年相若，並估計明年首季客運流沒有明顯變化，與今年同期相若，並指即使明年如期對內地「通關」，主力經營國際航線的國泰受惠亦不會太大。