鷹君羅氏家族 1.83億購中環舖

資料顯示，黎永滔上月以1.83億元售出中環德己立街德和大廈地下1及1A號舖，以面積共1045方呎計，呎價約17.5萬元，而黎永滔2010年中以約1.39億元購入，持貨11年，帳面獲利約4400萬元或32%，買家則為Sunshine Prospect Limited，公司董事包括為鷹君集團主席兼董事總經理羅嘉瑞、執行董事羅俊謙等。

黎永滔11年帳賺4400萬

事實上，鷹君羅氏家族成員今年5月，亦從長江製衣主席陳永燊及副主席陳淑玲手上，以5200萬元購入油塘華順工業大廈7樓B至D、G及H室連一車位，以面積約1.68萬方呎計，呎價約3095元。陳永燊等早於1996年以847.444萬元購入，帳面賺4352.556萬元，物業升值逾5倍。

娛樂城兩層招租 意向呎租25元

另中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，沙田娛樂城現有兩層全層招租，其中商場地庫面積約20,464方呎、3樓則約20,166方呎，合共約40,631方呎，現意向呎租約25元，月租即約50餘萬元，有關物業同時接受買家出價洽購。