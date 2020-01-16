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太古城「籮底盤」665萬沽 料屋苑4年新低

【明報專訊】樓價高企，加上二手盤源缺乏，部分買家轉投大型屋苑內的低質素「籮底盤」單位，其中鰂魚涌龍頭屋苑太古城一個位於大堂對落一層、無升降機直達的2房單位，以665萬元售出，預料成交價為屋苑近4年新低，亦較新近同座高層同類單位成交呎價低近兩成。

中原地產區域營業經理莊素娟表示，太古城太湖閣極低層C室，實用484方呎，2房間隔，向西南，以665萬元易手，實呎13,740元。原業主2012年7月423萬元買入，帳面獲利242萬元或57%。事實上，太湖閣為太古城質素最差的期數，鄰近太安樓一帶的舊樓，而上述單位位於大堂對落一層，只能行樓梯出入，並無升降機直達，全無景觀可言。有代理估計，今次單位成交價，料為屋苑近4年新低。

嘉湖3房銀主盤600萬沽 低市價5%

事實上，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，同座高層C室單位，實用489方呎，2房間隔，7月以約960萬元放盤，近日以830萬元成交，實呎16,973元，原業主1993年10月約202萬元購入，帳面獲利628萬元或3.1倍。

另外，美聯分行營業經理蘇哲熙稱，天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層H室銀主盤，實用540方呎，3房間隔，以600萬成交，低市價5%，實呎11,111元。原業主2017年7月以約520萬元購入，其後淪為銀主盤，帳面升約80萬元或約15%。

晉海3房1308萬沽 實呎逼1.9萬同類新高

不過，亦有屋苑錄高價成交，中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳日出康城晉海2A座高層A室，3房間隔，實用701方呎，以1308萬元售出，實呎18,659元，成交價及呎價均為同類單位新高。原業主2017年10月1243萬元購入，帳面獲利65萬元或約5%。

中原地產分行經理胡鴻洲表示，九龍站近4天連錄5宗二手成交，其中擎天半島3座中層C室，實用802方呎，3房間隔，以2500萬元沽出，實呎31,172元。原業主2016年1909萬元買入，帳面獲利591萬元或31%。

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