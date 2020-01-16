KENNEDY 38周六首輪開售130伙

昨加推35伙 暫收千票超額逾6倍

3號價單涉及28伙標準戶及7伙特色戶，涵蓋開放式至1房戶型，發展商維持最高10%折扣，折實價由628.29萬至996.39萬元，折實實呎由26,341元至30,818元，折實均呎28,633元，較上一張價單折實均呎27,677元高約3.4%。新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周六首輪開售130伙，整批折實均呎27,522元；上周六至昨天累收約千票，以首輪售130伙計，超額逾6.5倍，而首輪銷售將於周五截票。

此外，中洲置業旗下的火炭新盤星凱．堤岸，開售1個月至今累沽815伙，佔可售單位總數約71%，套現逾81億元。項目尚餘部分逾千萬元、2至3房間隔單位未售出，發展商昨推出「75超輕鬆按揭計劃」，並同日更新價單。按揭計劃提供最高75%按揭貸款，僅適用於項目第1、3及5座的2房及3房單位。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，按揭貸款由發展商指定財務機構承做，但並非中洲旗下公司。據悉，買家不需通過壓力測試，惟需提供入息證明。

星凱‧堤岸推最高七成半按揭

他又預料，新付款計劃推出後，1000萬以上單位料將錄得新一輪成交，而特色單位預計下月以招標形式推售。據新價單顯示，採上述付款計劃買家可享額外2%折扣，連同價單其他優惠，最高折扣達13%。另該計劃首12個月免息免供；第13至24個月利息為最優惠利率（P=5.5厘）減1.3厘；第25個月起利息以P計算；一按年期最長為25年。另中洲擬保留項目15%至20%單位作長線收租用途，預計實用呎租介乎40至60元、回報約2厘。另外，信置（0083）旗下、尚餘10伙待售的馬鞍山SILVERSANDS昨更新價單，將部分2房加價約2%，周六起生效。