緹外近1.2萬呎巨無霸洋房 設5工人房 花園逾1.5萬呎 料屬九龍最大屋苑式洋房

明報記者 陳寶恩、容婌維

發展商指，「 緹」指緹紅貴族氣質，延續緹山項目的尊貴感；「外」是一種更高的境界，意指縱觀世界的磅礴氣派，以及世外的優美風光與脫俗寧靜。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，緹外位處龍駒道3號，毗連同系項目緹山，可飽覧九龍半島及港島景色。項目已獲批滿意紙，示範單位亦接近完工，料快將推出。緹外提供64伙，包括3座院墅以及61間分層大宅。3座院墅實用面積介乎11,382方呎至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。分層戶實用面積則介乎3466至8583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅及天台頂層大宅。

已獲批滿意紙 示位快完工

當中最大面積為院墅C，實用面積見11,692方呎，樓高2層，地下為客飯大廳、廚房、影院區及宴會廳等所在；其中工人房設有5間，每間約40方呎，為現時市場上超級豪宅罕見的間隔，而室外就設有私人泳池及逾1.5萬方呎花園。1樓設有4間套房、健身室以及家庭廳。主人套房分男女主人衣帽室，亦設有書房。

分層戶3466至8583呎不等

翻查資料，九龍區對上最大的屋苑式洋房，是路勁基建（1098）或相關人士持有的九龍塘皇廷匯，其中喇沙利道38號住宅A，實用面積達10,945方呎，連1223方呎花園、2553方呎天台及871方呎平台，上述緹外院墅C料皇廷匯，成為九龍最大的屋苑式洋房。

瑧譽推5209呎11號洋房招標

另外，保利置業（0119）屯門青山灣現樓洋房新盤瑧譽，昨日上載銷售安排，推出11號洋房及11號居室，周六起招標。洋房樓高3層，實用面積5209方呎，連264方呎平台、948方呎花園及1190方呎天台，屬於4套房設計。至於洋房下面的11號居室，實用面積650方呎，屬於開放式間隔。

MONACO ONE特色戶呎價或破4萬

市區新盤方面，會德豐啟德新盤MONACO ONE定於明日次輪發售150伙，項目暫收逾4000票，超額認購25倍。會德豐地產常務董事黃光耀表示，次輪認購登記中約有20%為新客人；而上周五起招標的天際平台特色戶，暫錄約10組客入標，以本地客為主，料於次輪銷售後公布招標結果，預期呎價可突破4萬元水平。