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2021年11月17日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：國際品牌股趨好 候買歐舒丹
【明報專訊】港股走勢持續改善，弱勢的中小型股指數小回後上試阻力。不過，交投疲弱，輪動格局難變，內需消費股趨好，除此之外，可分散落注國際品牌消費股。
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