經濟
國際金融

沃爾瑪上季收入增4.3%勝預期

【明報專訊】家庭必需品價格上漲，對價格敏感的購物者增加光顧沃爾瑪（美：WMT）。在截至10月底的第三財季，沃爾瑪的收入按年增長4.3%至1405.3億美元，高於分析師預期。上季利潤則由去年同期的51億美元降至31億美元，不過這主要由於去年同期錄得投資收益，令對比基數較高。若剔除這些項目，調整後的每股盈利達1.45美元，較分析師預期高出5美仙。沃爾瑪預計，今年調整後的每股盈利約為6.4美元，高於此前不超過6.35美元的預測，不過其股價午夜前跌2%。

通脹高企無阻消費意欲 美10月零售按月增1.7%

家居裝修用品零售商Home Depot（美：HD）亦公布，在截至10月底的第三財季，銷售額按年增長9.8%至368.2億美元。全球同店銷售額上季增長6.1%，高於分析師預期，股價午夜前升4%創新高。

雖然美國通脹持續高企，暫未影響消費者的消費意欲。美國10月零售銷售額按月增長1.7%，增幅較預期高0.2個百分點，為連續3個月增長，增幅創3月以來最高。剔除汽車銷售的美國10月零售銷售額也按月增長1.7%，遠高於預期的1%。數據反映消費者面對物價上漲，仍願意繼續增加開支，為年底的聖誕銷售旺季帶來好開始。受零售銷售數據推動，美股三大指數午夜前向上。

PNC Financial Services首席經濟學家Gus Faucher的分析指出，自新冠疫情開始以來，美國家庭積累約兩萬億美元的額外儲蓄，加上低利率及勞動力市場改善，令消費者需求強勁。不過美國5年期盈虧平衡通脹率（Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS）攀升至3.24％，創歷史新高。明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局未來數次會議可能更趨向鷹派，以應對萬一通脹居高不下帶來的風險。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 通脹 零售銷售額 沃爾瑪

上 / 下一篇新聞

佳兆業證券疑資金不足延退款 稱因監管籲客戶周五前「清倉」 富途李華：純屬藉口
佳兆業證券疑資金不足延退款 稱因監管籲客戶周五前「清倉」 富途李華：純屬藉口
惠譽再劈佳兆業評級 1個月第3次
惠譽再劈佳兆業評級 1個月第3次
許家印賣私產套70億救恒大
許家印賣私產套70億救恒大
網易上季收入增近兩成 純利多5%
網易上季收入增近兩成 純利多5%
網易雲音樂傳重啟港上市籌78億 擬年底前掛牌
網易雲音樂傳重啟港上市籌78億 擬年底前掛牌
發改委全面整治挖礦 比特幣最多挫逾一成
發改委全面整治挖礦 比特幣最多挫逾一成
偷步炒染藍 農夫山泉4日升兩成 中金料納京東網易 恒指漲322點6連升
偷步炒染藍 農夫山泉4日升兩成 中金料納京東網易 恒指漲322點6連升
淡馬錫上季拋售 美上市中概股
淡馬錫上季拋售 美上市中概股
金管局：1.6萬億元LIBOR合約要修訂
金管局：1.6萬億元LIBOR合約要修訂
中銀劈稅貸息 最低減至1.25厘
中銀劈稅貸息 最低減至1.25厘
市傳4元私有化 雷蛇澄清計劃未確定
市傳4元私有化 雷蛇澄清計劃未確定
萬國數據下調全年指引 上季虧損擴五成
萬國數據下調全年指引 上季虧損擴五成
巴郡連續4季淨減倉 上季再增持雪佛龍 沽清默克
巴郡連續4季淨減倉 上季再增持雪佛龍 沽清默克
德停北溪2號認證 俄天然氣輸歐受阻
德停北溪2號認證 俄天然氣輸歐受阻
張兆聰：全球低配中資股 港股見底機會高
張兆聰：全球低配中資股 港股見底機會高
技術取勝：永利短線7.5元有阻力
技術取勝：永利短線7.5元有阻力
陳坤耀傑出學人講座 鄭志剛趙式芝等同場交流
陳坤耀傑出學人講座 鄭志剛趙式芝等同場交流
Livi訂Disney+或Netflix享20%回贈
Livi訂Disney+或Netflix享20%回贈
劉思明：國際品牌股趨好 候買歐舒丹
劉思明：國際品牌股趨好 候買歐舒丹
周顯：有線易主 料須供股集資
周顯：有線易主 料須供股集資
湯文亮：股巿牛皮 評論員唔易做
湯文亮：股巿牛皮 評論員唔易做
盧楚仁：布雷納德下屆聯儲主席大熱
盧楚仁：布雷納德下屆聯儲主席大熱
緹外近1.2萬呎巨無霸洋房 設5工人房 花園逾1.5萬呎 料屬九龍最大屋苑式洋房
緹外近1.2萬呎巨無霸洋房 設5工人房 花園逾1.5萬呎 料屬九龍最大屋苑式洋房
KENNEDY 38周六首輪開售130伙
KENNEDY 38周六首輪開售130伙
柏傲莊III暫錄90宗取消交易
柏傲莊III暫錄90宗取消交易
太古城「籮底盤」665萬沽 料屋苑4年新低
太古城「籮底盤」665萬沽 料屋苑4年新低
鷹君羅氏家族 1.83億購中環舖
鷹君羅氏家族 1.83億購中環舖
大鴻輝油麻地彩鴻酒店申建230伙住宅
大鴻輝油麻地彩鴻酒店申建230伙住宅
瑞士盈豐銀行甄俊傑：港股或明年首季才可破悶局
瑞士盈豐銀行甄俊傑：港股或明年首季才可破悶局