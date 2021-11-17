沃爾瑪上季收入增4.3%勝預期

通脹高企無阻消費意欲 美10月零售按月增1.7%

家居裝修用品零售商Home Depot（美：HD）亦公布，在截至10月底的第三財季，銷售額按年增長9.8%至368.2億美元。全球同店銷售額上季增長6.1%，高於分析師預期，股價午夜前升4%創新高。

雖然美國通脹持續高企，暫未影響消費者的消費意欲。美國10月零售銷售額按月增長1.7%，增幅較預期高0.2個百分點，為連續3個月增長，增幅創3月以來最高。剔除汽車銷售的美國10月零售銷售額也按月增長1.7%，遠高於預期的1%。數據反映消費者面對物價上漲，仍願意繼續增加開支，為年底的聖誕銷售旺季帶來好開始。受零售銷售數據推動，美股三大指數午夜前向上。

PNC Financial Services首席經濟學家Gus Faucher的分析指出，自新冠疫情開始以來，美國家庭積累約兩萬億美元的額外儲蓄，加上低利率及勞動力市場改善，令消費者需求強勁。不過美國5年期盈虧平衡通脹率（Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS）攀升至3.24％，創歷史新高。明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行長布拉德（James Bullard）表示，聯儲局未來數次會議可能更趨向鷹派，以應對萬一通脹居高不下帶來的風險。

（綜合報道）

[國際金融]