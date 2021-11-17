經濟

萬國數據下調全年指引 上季虧損擴五成

【明報專訊】中國數據中心開發商萬國數據（9698）昨晚表示，由於下半年的遷入率較原本預期略有下降，加上近期電力成本增加，因此下調全年收入及經調整EBITDA的預測，同時上調今年資本開支的指引。

萬國數據原預期今年的總收入為77億元（人民幣．下同）至80億元，經調整EBITDA原預期為36.6億至38億元。集團昨日指出，目前預期為原定指引範圍的下限，因此把總收入指引下調至77億元至78.5億元，經調整EBITDA指引下調至36.6億元至37.3億元。

加速收購數據中心項目

集團又指出，為鞏固其市場地位，集團於今年下半年加速收購數據中心項目及購置開發土地和建築物。基於該等交易的估計完成日期及當前年度的應付對價金額，集團現時預期今年全年的資本開支約為160億元，較原定指引120億元高出33%。

集團昨日績前跌3%，報58.8元。業績公布後，萬國數據ADR昨晚盤前較其港股跌逾2%。

集團同時公布，第三季淨收入按年增加35.2%至20.61億元；歸屬於普通股股東的淨虧損為3.37億元，按年擴大50.7%。

第三季已獲客戶簽約及預簽約的總面積為26,611平方米，按年增32%。運營面積的簽約率為95.9%，按年不變；在建面積為157,227平方米，在建面積的預簽約率為62.1%，去年同期為72.7%。

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