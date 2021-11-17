中銀劈稅貸息 最低減至1.25厘

還款期12個月 貸款額需達300萬

中銀香港月初推出分期「易達錢」稅貸，年底或之前客戶經電子渠道申請而成功提取貸款100萬元，還款期36個月，並同時全新選用該行發薪服務可享共700元現金回贈，計及回贈後的實際年利率低至1.6厘。

該行昨日宣布進一步提供低至1.25厘實際年利率，並豁免全期手續費，惟僅適用於年底或之前成功批出還款期12個月並提取300萬元或以上貸款的客戶。至於300萬元以下貸款額的實際年利率不變。

觀乎其他大型銀行，匯豐銀行稅貸最多300萬元或月薪23倍（較低者為準），官網計算機顯示還款期12個月的300萬稅貸實際年利率1.57厘。渣打稅貸最多只能借250萬元或月薪18倍（較低者為準）。

天星銀行最低實際年利率1.28厘

另一家虛擬銀行天星銀行亦加入戰團，最低實際年利率為1.28厘，而貸款額達月薪12倍或100萬元（較低者為準），毋須交入息證明及住址證明。該行私人貸款一直提供的首60日免息免供亦適用於稅貸產品。