經濟

金管局：1.6萬億元LIBOR合約要修訂

【明報專訊】倫敦銀行同業拆息（LIBOR）明年起分批停止發布，金管局副總裁阮國恒（圖）昨日透露，截至9月底，香港銀行業對LIBOR合約的風險承擔總值約40.4萬億元，當中4%（1.6萬億元）會在該利率停止發布後到期同時又欠缺完備的備用條款以作應對，因此締約方需修訂這些合約，以列明該利率停止發布後會以哪些利率作參考利率。在這批需要修訂的合約中，有14%（2000億元）所使用的LIBOR設置將在今年後停止發布，故須率先在今年底前修訂。

阮國恒：不擔心年底前未完成修改

據該局資料，明年1月1日起，所有英鎊、歐元、瑞士法郎和日圓設置，以及1星期與2個月美元LIBOR設置將不再提供報價。隔夜及1個月、3個月、6個月及12個月美元設置的最後發布日為2023年6月30日。

阮國恒表示，上述逾40萬億元合約風險承擔總值當中，4.3萬億元屬資產（見表）、1.2萬億元屬負債，34.9萬億元是衍生工具合約的名義總值；但並非所有合約需修訂，例如有關期限的LIBOR停止發布之前已到期合約、已設定備用條款的合約。

他透露，屬於銀行資產、且要今年底前作修訂的合約尚涉700至800張，大約面值1000億元，當中170多張屬個人客戶、小型企業客戶相關，涉款約10億元，大多是有抵押貸款，例如香港客戶海外買樓，承做英鎊LIBOR計價按揭。

涉700至800張 面值1000億

被問到若年底前要修改的合約終未完成，會否構成銀行營運風險或訴訟，阮指以現時進度並不太擔心，而銀行與客人需續商討，而這些金融合約都有仲裁條款，若最後未能就定價完成商討，可仲裁解決。

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