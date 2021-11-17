淡馬錫上季拋售 美上市中概股

淡馬錫在第三季沽清16.7萬股百度ADR和120萬股好未來，原佔持倉0.1%和0.09%。淡馬錫季內亦減持了阿里巴巴（9988）191萬股ADR，佔持倉比例由7.7%降至5.04%，減持滴滴（美：DIDI）357萬股，持倉佔比由1.36%降至0.8%。雖然該行增持了拼多多（美：PDD）和一起教育（美：YQ），不過兩者的持倉僅佔0.01%。

高瓴沽清滴滴網易新東方

此外，高瓴資本亦披露第三季持倉，季內完全沽清滴滴、網易（9999）及新東方的持倉，同時大幅減持拼多多，持倉比重降5.69個百分點至3.33%，同時亦減持了嗶哩嗶哩（9626）ADR，持倉比重降1.96個百分點至2.51%。不過高瓴季內亦增持了京東（9618）ADR，另外新開倉理想汽車（2015）ADR，持有108萬股，佔比為0.37%。