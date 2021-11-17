發改委全面整治挖礦 比特幣最多挫逾一成

研加徵懲罰式電價

受消息拖累，比特幣（Bitcoin）昨天最多挫逾一成，低見5.87萬美元，其後於6萬美元水平喘穩。以太幣（ETH）亦最多插逾一成，低見4111美元。截至昨晚9時，比特幣和以太幣分別報約6.03萬及4253美元。

孟瑋稱，監管部門早已明確指出，虛幣不具有法幣等同的法律地位，相關業務活動屬於非法金融活動，存在法律風險。她續說，挖礦活動能源消耗和碳排放量大，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用；當虛幣生產、交易環節衍生的風險愈發突出，愈對推動經濟社會發展和節能減排帶來不利影響。

為落實整治虛幣挖礦工作，發改委上周三（10日）召開虛幣挖礦治理專題的視像會議，通報虛幣挖礦監測和整治情况，部署下一階段工作。當局要求各省區市切實負起屬地責任，建制度、抓監測，對該區的虛幣挖礦活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的挖礦活動。孟瑋表示，整治虛幣挖礦對促進推動節能減排、如期實現碳中和目標具有意義。