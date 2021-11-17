經濟
新股

網易雲音樂傳重啟港上市籌78億 擬年底前掛牌

【明報專訊】網易（9999）旗下的串流音樂平台網易雲音樂，昨日重啟香港上市計劃。據《華爾街日報》引述知情人士透露，網易雲音樂今次IPO估值和集資規模與上次相若，初步目標集資10億美元（78億港元），擬年底前掛牌，集團上市後市值約50億至60億美元。網易雲音樂上季受惠收入大增，首三季毛利扭虧為盈，錄得1959萬元人民幣，單季收入更跑贏上半年表現。

網易雲音樂曾於今年5月遞交上市申請，但8月突然宣布暫緩IPO，並解釋是基於對當前市場整體環境等綜合因素的考量。市場普遍認為，事件與當時中央對科網股連番實施監管措施，以及港股氣氛，令科網股遭大規模拋售有關。自今年夏季以來，內地一直盛傳，擁有大量用戶數據的公司如欲到境外上市，須獲得政府數據安全許可。據另一知情人士透露，網易雲音樂已與中國監管機構解決數據安全的問題。

已解決數據安全問題

網易雲音樂昨日同時公布截至9月底止首三季淨收入達51億元人民幣，單季第三季淨收入為35億元人民幣，今年上半年收入只有16億元人民幣。首三季毛利扭虧為盈，錄得1959萬元人民幣，去年同期毛虧錄得4.87億元人民幣，主要由於收入的大幅上升及控制內容授權費。季內，被視為是網易雲音樂最大的競爭對手騰訊音樂（美：TME）取消網絡音樂獨家版權。

丁磊冀版權價格將變得合理

網易首席執行官兼董事丁磊昨天在業績電話會上表示，網易在版權問題上，希望版權供應商能夠把中國變成和其他國家一樣，擁有公允的版權價格，並在國家的監管下，版權價格將變得合理。

[新股]

相關字詞﹕網易 網易雲音樂 新股

上 / 下一篇新聞

佳兆業證券疑資金不足延退款 稱因監管籲客戶周五前「清倉」 富途李華：純屬藉口
佳兆業證券疑資金不足延退款 稱因監管籲客戶周五前「清倉」 富途李華：純屬藉口
惠譽再劈佳兆業評級 1個月第3次
惠譽再劈佳兆業評級 1個月第3次
許家印賣私產套70億救恒大
許家印賣私產套70億救恒大
網易上季收入增近兩成 純利多5%
網易上季收入增近兩成 純利多5%
發改委全面整治挖礦 比特幣最多挫逾一成
發改委全面整治挖礦 比特幣最多挫逾一成
偷步炒染藍 農夫山泉4日升兩成 中金料納京東網易 恒指漲322點6連升
偷步炒染藍 農夫山泉4日升兩成 中金料納京東網易 恒指漲322點6連升
淡馬錫上季拋售 美上市中概股
淡馬錫上季拋售 美上市中概股
金管局：1.6萬億元LIBOR合約要修訂
金管局：1.6萬億元LIBOR合約要修訂
中銀劈稅貸息 最低減至1.25厘
中銀劈稅貸息 最低減至1.25厘
市傳4元私有化 雷蛇澄清計劃未確定
市傳4元私有化 雷蛇澄清計劃未確定
萬國數據下調全年指引 上季虧損擴五成
萬國數據下調全年指引 上季虧損擴五成
巴郡連續4季淨減倉 上季再增持雪佛龍 沽清默克
巴郡連續4季淨減倉 上季再增持雪佛龍 沽清默克
沃爾瑪上季收入增4.3%勝預期
沃爾瑪上季收入增4.3%勝預期
德停北溪2號認證 俄天然氣輸歐受阻
德停北溪2號認證 俄天然氣輸歐受阻
張兆聰：全球低配中資股 港股見底機會高
張兆聰：全球低配中資股 港股見底機會高
技術取勝：永利短線7.5元有阻力
技術取勝：永利短線7.5元有阻力
陳坤耀傑出學人講座 鄭志剛趙式芝等同場交流
陳坤耀傑出學人講座 鄭志剛趙式芝等同場交流
Livi訂Disney+或Netflix享20%回贈
Livi訂Disney+或Netflix享20%回贈
劉思明：國際品牌股趨好 候買歐舒丹
劉思明：國際品牌股趨好 候買歐舒丹
周顯：有線易主 料須供股集資
周顯：有線易主 料須供股集資
湯文亮：股巿牛皮 評論員唔易做
湯文亮：股巿牛皮 評論員唔易做
盧楚仁：布雷納德下屆聯儲主席大熱
盧楚仁：布雷納德下屆聯儲主席大熱
緹外近1.2萬呎巨無霸洋房 設5工人房 花園逾1.5萬呎 料屬九龍最大屋苑式洋房
緹外近1.2萬呎巨無霸洋房 設5工人房 花園逾1.5萬呎 料屬九龍最大屋苑式洋房
KENNEDY 38周六首輪開售130伙
KENNEDY 38周六首輪開售130伙
柏傲莊III暫錄90宗取消交易
柏傲莊III暫錄90宗取消交易
太古城「籮底盤」665萬沽 料屋苑4年新低
太古城「籮底盤」665萬沽 料屋苑4年新低
鷹君羅氏家族 1.83億購中環舖
鷹君羅氏家族 1.83億購中環舖
大鴻輝油麻地彩鴻酒店申建230伙住宅
大鴻輝油麻地彩鴻酒店申建230伙住宅
瑞士盈豐銀行甄俊傑：港股或明年首季才可破悶局
瑞士盈豐銀行甄俊傑：港股或明年首季才可破悶局